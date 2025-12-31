Крупнейший белорусский производитель карьерной техники «БелАЗ» расширил программу промышленного туризма, открыв новое выставочное пространство площадью 8000 квадратных метров. Организаторы решили собрать в одной локации главные достижения завода, чтобы посетители могли не только познакомиться с историей предприятия, но и детально рассмотреть машины, которые обычно работают на закрытых карьерах. Вместо привычного осмотра техники на расстоянии, здесь сделали ставку на интерактивность и комфорт, организовав зоны отдыха и точки питания.

Главными экспонатами выставки стали тяжеловесные самосвалы, среди которых выделяется знаменитый 450-тонный гигант, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Рядом с ним расположились модели грузоподъёмностью 360 и 130 тонн, позволяющие оценить, скажем так, эволюцию инженерной мысли конструкторов. Помимо флагманских грузовиков, завод представил и специализированную технику: фронтальные погрузчики, аэродромные тягачи, поливочные машины и даже отреставрированные ретро-образцы.

Генеральный директор предприятия Сергей Лесин отмечает, что интерес к производству остаётся стабильно высоким: ежемесячно завод посещают около семи тысяч человек, а суммарное число гостей за всё время работы программы превысило 370 тысяч. Новая площадка должна стать ключевым элементом экскурсионного маршрута, позволив туристам с большим удобством изучать устройство многотонных машин.

В наступающем 2026 году развитие локации продолжится, так как в планах значится открытие фирменного магазина BELAZ SHOP и создание фотозоны с советскими автомобилями. Но самым ожидаемым новшеством станет строительство специальной обзорной площадки: с неё можно будет увидеть макет карьера и, что важнее, заглянуть непосредственно в сборочный цех, чтобы своими глазами наблюдать за процессом создания техники. Пока же выставка работает в праздничном режиме, принимая гостей в рамках новогодних мероприятий.