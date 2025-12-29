Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Почти половина российских школьников мечтает о подработке ради финансовой независимости
Каждый пятый старшеклассник уже имеет постоянную работу, а треть предпочитает зарабатывать в интернете через фриланс и блоги.

Российский рынок труда стремительно молодеет, так как подростки всё чаще стремятся получить свои первые деньги ещё до получения аттестата зрелости. Совместное исследование аналитиков «Авито Работы» и «Онлайн-школы № 1» показало, что среди учеников 8–11-х классов почти каждый пятый уже имеет постоянную занятость, а ещё около трети ребят периодически берутся за подработки во время каникул или в свободное от уроков время.

Главным стимулом, толкающим школьников на поиск вакансий, остаётся прагматичное стремление к финансовой независимости от родителей, о чём заявили 48% участников опроса. Другие рассматривают раннее трудоустройство как инвестицию в будущее: примерно каждый пятый откладывает средства на конкретную покупку, а 17% используют эту возможность, чтобы проверить свои силы в новой сфере или получить профессиональный опыт, который пригодится при выборе вуза.

Цифровизация заметно изменила структуру подростковой занятости, позволив трети работающих школьников выбрать удалённые форматы вроде фриланса, репетиторства или создания контента для блогов. Впрочем, традиционный офлайн-сектор тоже не сдает позиций: около 29% молодых людей зарабатывают в торговле, общепите или на раздаче листовок, а четверть опрошенных помогают по хозяйству соседям или родителям за небольшое вознаграждение.

Доходы в этом сегменте часто бывают нестабильными, поэтому почти половина респондентов не смогла назвать точную ежемесячную сумму из-за нерегулярности заказов. Среди тех, кто имеет постоянный заработок, 30% получают более 10 тысяч рублей в месяц. Любопытно, что большинство ребят уверены, что способны совмещать трудовые подвиги с учёбой без ущерба для оценок.

Издание Forbes напоминает, что российское законодательство разрешает официально работать с 14 лет при наличии письменного согласия родителей и строгом соблюдении норм безопасности. Трудовой кодекс накладывает жёсткие ограничения на продолжительность смен в зависимости от возраста и учебного календаря, а также категорически запрещает привлекать несовершеннолетних к вредным производствам, ночным сменам или торговле алкоголем и табаком.

#исследования #работа #подростки #занятость
Источник: forbes.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter