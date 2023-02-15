Федеральное правительство Соединенных Штатов, с очень большой долей вероятности, не достигнет своих целей по формированию бронетанкового дивизиона из Леопардов для Украины. Это связано с тем, что Нидерланды и Дания теперь отказываются поставлять свои основные танки Leopard. Из двух батальонов боевых танков, обещанных Киеву, возможно, будет поставлен только один, да и то не в полном объеме. Об этом говорится в сообщении издания Welt (выпуск за среду), адресованном нескольким европейским правительствам.
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Вероятнее всего, батальон более новых танков "Леопард 2" поколения "2A6" так и останется недоукомплектованным. На данный момент была одобрена поставка только 17 таких машин, 14 из Германии и три из Португалии. На Украине в состав одного батальона должно входить 31 танк. Как сообщил представитель Министерства обороны Нидерландов, Амстердам отказывается от поставок танков Leopard 2.
Ранее Нидерланды собирались поставить 18 танков Leopard 2, "арендованных" у Германии, которые должны были использоваться в немецко-нидерландском батальоне. Однако теперь Киев не получит ни одного. "Такое решение было принято в рамках тесных консультаций между Нидерландами и Германией", - заявили в пресс-службе Министерства обороны "Нижних Земель". Источник в правительстве Дании сообщил, что страна, располагающая 44 танками самой современной модификации Leopard "2A7", также не будет участвовать в этом альянсе.
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Вместе с тем, согласно инсайдерской информации, Финляндия тоже не отдаст Киеву свою бронетехнику. Пресс-секретарь федерального министерства обороны, на брифинге ответил, что "оперативная форма и содержание" участия в коалиции Leopard — это "непрерывный процесс". Издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники в структурах Североатлантического альянса, сообщило, что Хельсинки будет поставлять танки только после вступления в НАТО. Как известно, в настоящее время Турция блокирует процедуру вступления.
Австрия отказала Киеву
И это не все плохие новости для Украины. Нейтральная Австрия не желает обучать украинских солдат обращению с танками Leopard 2. Об этом в понедельник заявила министр обороны страны Клаудия Таннер, которую цитирует австрийская газета Kurier. "Каждая страна самостоятельно принимает суверенные решения о поддержке Украины в рамках своего законодательства", - сказала Таннер.
Как сообщает издание Kurier, в Австрии есть один танковый батальон, состоящий из 48 танков Leopard 2, и, несмотря на нейтралитет страны, личный состав тренируют иностранные инструкторы, в частности, из стран-членов НАТО - Венгрии и Чехии.
Некоторые западные средства массовой информации напомнили, - 30 января Таннер и Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий анонсировали, что их страны договорились не посылать военную помощь Украине.
И Швейцария отказала
Напомним, что еще одна европейская страна также сохранила нейтралитет в отношении поставок оружия на Украину. Попытка Испании поставить Украине зенитные орудия швейцарского производства окончилась неудачей. Это стало ясно после того, как Берн официально подтвердил, что такая поставка нарушит закон страны по реэкспорту оружия. Речь идет о автоматических 35-мм зенитных пушках. Это не первая попытка стран Европейского Союза передать Киеву швейцарское оружие. В конце прошлого года Дания и Германия натолкнулись на "швейцарскую стену", после того как их просьба также была отклонена.
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На прошлой неделе информационное агентство EFE опубликовало новость о том, что Швейцария отклонила запрос Испании. При этом в сообщении не уточняется, поставки каких именно 35-мм зенитных комплексов были заблокированы.
По мнению прозападных журналистов, с большой долей вероятности речь идет о 35-мм автоматической буксируемой зенитной установке Эрликон GDF-005с двумя пушками. Это оружие производится швейцарским отделением Rheinmetall Air Defense после того, как в 2009 году она приобрела компанию-разработчика Oerlikon Contraves.
Управление зенитного комплекса осуществляется автоматически с помощью системы наведения и управления огня. Эрликон GDF-005 способна находить и уничтожать воздушные цели без участия человека, а также самостоятельно перезаряжаться.
Источники и ссылки: Journal Sevastopol , Portal Regional Heute, Journal Bulgarian Military, The Wall Street Journal (WSJ)
1. (https://regionalheute.de/niederlande-und-daenemark-wollen-keine-leopard-2-liefern-1676395024/)
2. (https://sevastopol.su/news/die-welt-uznala-ob-otkaze-niderlandov-i-danii-otpravlyat-na-ukrainu-tanki)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/15/netherlands-denmark-dont-want-to-supply-leopard-2s-to-ukraine/)
4. (https://www.wsj.com/articles/europeans-reluctance-to-give-ukraine-tanks-leaves-germany-out-in-the-cold-11675948197)