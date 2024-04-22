Посол Дании на Украине подтвердил намерение своей страны передать оставшиеся после продажи 24 истребителей F-16 Украине.

21 апреля 2024 года во время интервью укрсервису Евромайдан Пресс посол Дании на Украине Оле Эгберг Миккельсен подтвердил намерение Дании передать оставшиеся после продажи 24 истребителей F-16 Аргентине Украине. Это решение является частью более широкого перехода Дании на новую модель истребителей F-35.

реклама

По состоянию на 2023 год парк F-16 Дании включает 34 истребителя F-16AM и 10 истребителей F-16BM. Поскольку Аргентина закупила 24 F-16, Дании осталось передать Украине 19 F-16 несколькими партиями.

Это не все истребители, которые страны ЕС собираются передать ВСУ. Так, правительство Бельгии объявило о своем намерении предоставить Украине нераскрытое количество истребителей F-16 в 2025 году. А 10 дней тому назад Соединенные Штаты одобрили запрос Норвегии на передачу Украине 22 истребителей F-16.