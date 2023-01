"Пресноводная рыба, которую вы добываете самостоятельно и употребляете в пищу, содержит настолько высокое количество PFAS, что лучше питаться морскими морепродуктами, купленными в магазине", - считают ученые США.

Химикаты Forever или вечные химикаты — это токсичные вещества, которые используются в качестве влагонепроницаемых, жироотталкивающих или антипригарных покрытий на различных бытовых предметах, включая пакеты с едой, косметику и смартфоны.

Native freshwater fish in the United States appear to be a serious source of exposure to Perfluorooctane Sulfonate or Perfluorooctane Sulfonic Acid and other perfluorinated compounds. .Salmon jumping out of the river. PerfectStills/iStock

Постоянное воздействие вечных химикатов подрывает иммунную систему человека и приводит к различным проблемам со здоровьем, включая онкологические заболевания. Подобные вредные вещества не выводятся из организма человека и не разлагаются в природе. К сожалению, химикаты Forever получили настолько широкое распространение, что теперь их следы можно обнаружить даже в крови новорожденных младенцев.

В химии они известны как фторсодержащие поверхностно-активные вещества (PFAS). Наиболее распространенный тип вечных химических веществ - перфтороктансульфонат (PFOS) и перфтороктановая кислота (PFOA). Наиболее известным PFAS является тефлон, который наносится на посуду для придания ей антипригарных свойств.

Принято считать, что люди, употребляющие в пищу морепродукты, расфасованные по пластиковым пакетам, потребляют больше PFAS, чем те, кто питается водными животными, добытыми непосредственно из водоемов. Однако, судя по всему, это не соответствует действительности.

Результаты нового шокирующего исследования, проведенного рабочей группой по охране окружающей среды Environmental Working Group (EWG), свидетельствуют о том, что независимо от того, пьете ли вы воду с содержанием ПФОС ежедневно в течение месяца или только раз в год употребляете в пищу пресноводную рыбу, в вашем организме будет содержаться одинаковое количество вечных химикатов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что вечные химикаты настолько глубоко проникли в нашу окружающую среду, что теперь в организмах пресноводных животных содержание PFOS гораздо выше, чем даже в упакованных в пластик продуктах питания.

Ведущий исследователь Надя Барбо в своем пресс-релизе отметила: "Степень загрязнения рыбы PFAS поражает воображение. Необходимо разработать единые рекомендации по безопасному для здоровья потреблению пресноводной рыбы".

Пресноводная рыба буквально "напичкана" PFAS

EWG - некоммерческая организация, занимающаяся изучением и защитой окружающей среды. Активисты EWG регулярно проводят исследования, связанные с PFAS. В рамках одного из исследований ученые EWG изучили более 500 образцов мяса рыбы, выловленной из различных пресноводных водоемов Соединенных Штатов.

Исследование обнаружило, что средняя концентрация вечных химикатов в рыбном филе составила 9500 нанограмм на килограмм пробы. В Великих озерах средняя концентрация была еще выше - 11 800 нанограмм на килограмм. Это ясно указывает на то, что Великие озера в городских районах сильно загрязнены PFAS.





Они сравнили результаты исследования с количеством вечных химикатов, обнаруженных в купленной в магазине морской рыбе, согласно требованиям Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами и Агентства по охране окружающей среды США. Оказалось, что средняя концентрация PFAS в пресноводной рыбе была в 280 раз выше, чем в рыбе, продаваемой в магазинах.

Таким образом, количество вечных химикатов, которые ваш организм получает при ежедневном употреблении в пищу магазинной морской рыбы в течение 365 дней, равно количеству PFAS, которое вы получаете если съедаете всего одну порцию пресноводной рыбы в год.

Исходя из полученных данных, исследователи подсчитали, что одна порция пресноводной рыбы даст вам такое же количество PFAS, которое вы получите, если будете пить воду, содержащую вечные химикаты в концентрации 48 частей на триллион в течение 30 дней.

"Результаты этих поражают воображение! Съесть одного окуня равносильно тому, чтобы в течение месяца пить воду, загрязненную PFOS", - сказал Скотт Фабер, старший вице-президент EWG.

Опасность рыбы, содержащей PFAS

Употребление рыбы с высоким содержанием PFAS может увеличить риск заболеваний щитовидной железы и почек, повысить уровень холестерина в крови, негативно сказаться на работе иммунной системы и увеличить восприимчивость человека к различным формам онкологических заболеваний.

Ранее ученые EWG обнаружили, что даже небольшое количество PFAS в питьевой воде может негативно сказаться на репродуктивном здоровье и эффективности вакцин в организме человека. Результаты нынешнего исследования заставляют задуматься о здоровье населения, которое в основном потребляет пресноводных животных.

"Когда я рос, я каждую неделю ходил на рыбалку и ел эту рыбу. Но теперь, когда я смотрю на рыбу, все, о чем я думаю, связано с отравлением PFAS". Люди, употребляющие в пищу продукты из пресноводных рыб, особенно те, кто регулярно ловит и ест рыбу, входят в группу риска в связи с угрожающим уровнем содержания PFAS в организме", - сказал Дэвид Эндрюс, один из авторов исследования и ученый из EWG.

Авторы считают, что PFAS могли попасть в организм пресноводных рыб из мусора, который выбрасывается в водоемы. Высокая концентрация вечных химикатов в организмах пресноводных животных говорит о том, что большая часть отходов, содержащих PFAS, не утилизируется должным образом. По данным EWG, около 200 миллионов человек в США пьют воду, загрязненную PFAS.

Объясняя это, Фабер сказал: "На протяжении десятилетий предприятия, загрязняющие окружающую среду, безнаказанно сбрасывали в наши реки, ручьи, озера и заливы столько PFAS, сколько хотели. Необходимо перекрыть кран загрязнения PFAS промышленными стоками, от которых с каждым днем страдает все больше и больше американцев", "- заявил Фабер.

Ученые утверждают, что загрязненная PFAS вода ставит под угрозу здоровье широких слоев населения, и поэтому точное выявление источников загрязнения вечными химикатами должно рассматриваться как неотложный приоритет общественного здравоохранения.

Результаты этого исследования опубликованы в журнале Environmental Research.

Источники и ссылки: Journal Eurekalert, Journal Interesting Engineering, Journal Environmental Research, Journal Sciencedirect

