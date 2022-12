В будущем такая концепция позволит поставлять топливо даже в самые отдаленные районы.

ВВС США провели успешные испытания по использованию самолета C-130J Super Hercules в качестве заправщика армейского танка M1 Abrams. Об этом сообщает пресс-релиз военного ведомства. Учения по дозаправке, проводившиеся при сотрудничестве двух различных родов войск, были уникальны еще в одном отношении. Во время моделирования ситуации двигатели самолета C-130J продолжали работать.

Горячая заправка танка M1 Abrams. Journal Interesting Engineering / DVIDS

Учения проводились в Форте Блисс в Техасе 9 декабря, в них участвовали военнослужащие 1-й бронетанковой дивизии армии США и 40-й воздушно-транспортной эскадрильи ВВС США. Армейское подразделение базируется в Форт-Блиссе, а эскадрилья ВВС - на базе ВВС Дайесс того же штата.

Во время учений подразделения использовали Emergency Response Refueling Equipment Kit (ERREK) – комплект описываемый ВВС США как специализированное заправочное оборудование, предназначенное для заправки "hot-pit".

Что такое "горячая заправка"?

В авиационной терминологии "горячая заправка" — это процесс дозаправки летательного аппарата с работающими двигателями. Такой способ используется только в военных целях и позволяет быстро заправлять и разворачивать самолеты. Кроме того, во время такой операции можно пополнить запасы оружия или сменить экипаж самолета. Это может иметь решающее значение во время кризисных ситуаций или военных операций, когда драгоценное время может быть потрачено на остановку и запуск двигателей.

Система ERREK в действии. Journal Interesting Engineering / DVIDS

C-130J "Геркулес" представляет собой военный транспортный самолет, поэтому его использование в качестве дозаправщика не является чем-то новым. Однако до этого он использовался только для дозаправки других самолетов, и, пожалуй, это первый случай, когда его задействовали для дозаправки танка.

M1 Abrams нуждается в частой дозаправке

Танки - известные "пожиратели топлива", причем "Абрамсы" M1 являются одними самых прожорливых танков на планете. По данным The Drive, удельный расход топлива M1 составляет 4,10 литра на 1 километр. Таким образом, несмотря на вместительные баки общим объемом 1 900 литров, эта машина способна проехать не более 460 километров.

The refueling dry run for the M1 Abrams. Journal Interesting Engineering / DVID.

Для своей работы Абрамсы могут использовать различные виды топлива. Вооружённые силы США даже рассматривают возможность оснащения этих машин гибридными силовыми установками. Тем не менее, среди всех танков M1 сильнее всего зависит от топлива, и такие учения, по мнению военного ведомства, позволят обеспечить его работоспособность даже в самых отдаленных уголках нашей планеты.

Несмотря на то, что самолеты C-130J и раньше доставляли топливо для танков, в Пентагоне считают, что прямая заправка в условиях "hot-pit" поможет армии США стать более мобильной.



Источники и ссылки: Site Dvidshub, Journal Interesting Engineering.

