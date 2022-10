Четыре относительно компактных 40-метровых паруса позволят снизить расход топлива супертанкера New Aden почти на 10%

В условиях, когда судоходная отрасль стремится к декарбонизации, в "строй" могут вновь вернуться огромные паруса. Китайская компания China Merchant Energy Shipping (CMES) разработала новый супертанкер, четыре больших паруса которого позволят сократить расход топлива в среднем на 10 процентов.

Судно M/V New Aden - супертанкер с парусным приводом - построено в Китае. China Classification Society

Безусловно, на протяжении тысячелетий паруса использовались в качестве основного источника энергии для крупных транспортных кораблей. Однако в 1897 году немецкий изобретатель Рудольф Дизель разработал свою первую силовую установку, а в 1903 году на воду были спущены первые теплоходы, работающие на дизельном топливе. Более безопасные и эффективные, чем паровые двигатели, они постепенно покорили мир судоходства и с тех пор являются опорой международной торговли. Всё бы ничего, но есть одна проблема - все эти двигатели -"грязные". Сегодня на долю около 50 000 торговых судов, находящихся в эксплуатации, приходится около 1,7% глобальных парниковых выбросов. Несмотря на то, что метанол и аммиак рассматриваются как перспективные альтернативы более чистой энергии, технологии их применения на данный момент весьма далеки от совершенства.

А вот с парусами все предельно ясно, и уже как минимум 10 лет мы видим концепции и различные планы по возвращению больших аэродинамических крыльев в отрасли грузовых и пассажирских перевозок. Так, например, ирландская компания B9 Shipping еще в 2012 году выдвинула идею создания грузового судна, на полностью работающего за счет ветровой энергии паруса. Однако дальше концепта дело так и не пошло. Компания Oceanbird, являющаяся филиалом Wallenius, недавно перенесла дату запуска своего первого судна с выдвижным жестким парусом с 2024 на 2026 год.

New Aden был спущен на воду 24 сентября 2022 года. China Classification Society

Зато китайская компания Dalian Shipbuilding Industry Co (DSIC) уже приступила к реализации проекта. Судно M/V "New Aden" — это 333-метровый супертанкер класса "Very Large Crude Carrier". Этот огромный корабль, спущенный на воду 24 сентября, оснащен относительно компактной, принципиально новой ветроэнергетической установкой. Четыре убирающихся паруса, каждый из которых поднимается на 40 м от палубы и представляет собой поверхность площадью 1 200 кв. м, расположены в центре палубы.

Паруса выполнены из легкого, устойчивого к коррозии композитного углеродного волокна. Они могут быть развёрнуты или сложены одним нажатием кнопки. "Система Aerofoil Sails Intelligent Control разработана для постоянного мониторинга превалирующих условий, а также для получения навигационных данных и постоянного регулирования угла наклона парусов для максимального использования попутных ветров"

Четыре относительно компактных 40-метровых паруса позволят снизить расход топлива нефтеналивного супертанкера New Aden почти на 10% . China Classification Society

В этом проекте ветровая энергия паруса не является главной движущей силой судна. Корабль по-прежнему будет потреблять много дизельного топлива. Тем не менее, ожидается, что на примере судоходного маршрута между Ближним и Дальним Востоком эта система позволит сократить средний расход топлива более чем на 9,8%, что позволит сэкономить примерно 2 900 тонн выбросов углекислого газа за каждый рейс.

New Aden - это нефтеналивной супертанкер, поэтому при всей его перспективности в качестве испытательного стенда для "зеленых" технологий, его основное предназначение по-прежнему заключается в перевозке около двух миллионов баррелей загрязняющего окружающую среду ископаемого топлива. Но независимо от того, считаете ли вы это проект "зеленым", он, несомненно, докажет (или опровергнет) экономическую целесообразность установки этих огромных парусных механизмов на современные крупные корабли. Что ни говорите, но это весьма впечатляющее достижение современной науки и техники.

