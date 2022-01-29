Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Хакеры похитили $80 млн у DeFi-платформы Qubit Finance. Компания пытается вернуть средства
Хакеры взломали код смарт-контракта QBridge, который выступал в качестве моста для связи блокчейна Ethereum с DeFi-платформой Qubit Finance. Вернут ли они похищенные средства?
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
RTX 3050 Gigabyte Gaming в продаже
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%

В четверг днём  27 января всего за 20 минут хакеры украли около 80 миллионов долларов в криптовалюте, воспользовавшись  уязвимостью платформы Qubit Finance. Сервис Qubit Finance позволяет пользователям конвертировать одну цифровую  валюту в другую. Компания предложила  хакерам вознаграждение в 250 000 долларов США  в обмен на украденные криптоактивы, дополнительно сообщив что  "открыта для переговоров" на тот случай если злоумышленники откажутся от указанной суммы и  потребуют больше денег. Вопрос теперь в том, примут ли криптомошенники предложение Qubit.

На данный момент это крупнейший крипто-взлом 2022 года.

Хакеры использовали мелкий баг

реклама

Qubit - это платформа "децентрализованных финансов" (DeFi), которая оказывает пользователеям криптовалютных активов финансовые услуги, такие как торговля, кредитование и займы. Атака на Qubit использовала возможности другого сервиса QBridge: "моста" между цифровыми книгами платформы, где хранятся и торгуются две основные криптовалюты. Этот сервис позволяет пользователям депонировать криптовалюту в сеть Etherium и выводить эквивалентную по стоимости сумму в смарт-цепочку Binance. Хакеры, стоящие за этим эксплойтом, воспользовались ошибкой в коде Qubit, которая позволила им осуществить вывод средств без внесения депозитов.

После кражи компания Qubit опубликовала в Twitter обращение к злоумышленникам и теперь надеется, что хакеров удастся убедить вернуть средства. Проблема заключается в том, что транзакции на платформе регулируются самоисполняющимися цифровыми контрактами, которые никто не может отменить. В отличие от обычных банковских операций, ни одна организация не контролирует движение средств на платформах DeFi. Это означает, что если активы похищены, они, как правило, пропадают навсегда.

Платформы DeFi уязвимы для взлома

То, что произошло с Qubit, далеко не редкость. В мире децентрализованных финансов, который в последние годы стремительно развивается, мошенничество и взломы - явление довольно распространенное. Случившееся с Qubit далеко не редкость. В мире децентрализованных финансов, который в последние годы стремительно развивается, мошенничество и хищения распространены повсеместно. Только в 2021 году количество транзакций DeFi увеличилось более чем на 900%. Судя по всему, этот рост происходит очень быстро, и меры безопасности просто не справляются с ситуацией. В том же году, по данным одной исследовательской компании,на платформах DeFi похитители украли криптовалюты на сумму более 10 миллиардов долларов. Это более 70% всей криптоактивов, украденных в 2021 году. Но не каждое хищение приводит к полной потере капитала: Так, в августе прошлого года хакер украл 600 миллионов долларов из сети Poly Network, а затем вернул их, утверждая, что хранил средства в безопасности до тех пор, пока не была исправлена ошибка, позволившая совершить кражу.

Но подобная серия крупных взломов систем безопасности не остановила пользователей криптовалют и инвесторов от сотрудничества с экосистемой DeFi. Например, венчурная фирма Andreessen-Horowitz из Кремниевой долины в начале этого месяца заявила, что инвестировала 25 миллионов долларов в протокол DeFi, который позволяет пользователям, не имеющим собственных криптоактивов, брать криптовалютные кредиты. Том Робинсон, соучредитель компании, занимающейся мониторингом и предотвращением незаконной деятельности в криптоиндустрии, считает, что "быстрый темп инноваций в секторе DeFi привлекает большие объемы капитала в проекты, которые не всегда надежны или достаточно тщательно протестированы и преступники пользуются этой ситуацией".

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Eagle в продаже
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене от 20 до 27%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
2060 12Gb подешевела на 21000р
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Теперь самый главный вопрос заключается в том, захотят ли хакеры, взломавшие систему, вернуть похищенное?   В противном случае тысячи пользователей Qubit понесут огромные убытки, однако такой риск - это плата за ведение бизнеса на платформах DeFi. Во всяком случае, на данный момент…
Источники:
https://medium.com/@QubitFin/protocol-exploit-report-305c34540fa3
https://certik.medium.com/qubit-bridge-collapse-exploited-to-the-tune-of-80-million-a7ab9068e1a0
https://www.cnbc.com/2021/11/19/over-10-billion-lost-to-defi-scams-and-thefts-in-2021.html

#криптовалюты #наука #хакеры #взлом #техгология #defi
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
Китайская аэрокосмическая компания Space Transportation разрабатывает самолёт для космического туризма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск хочет купить аккаунт 19-летнего программиста за $5000, но парень попросил Tesla Model 3
34
Новые видеокарты NVIDIA RTX 3050 появились в российских магазинах - смотрим цены
262
Майнинг Эфира стал неприбыльным, а вернуть вложения в ферму из GeForce RTX 3080 можно за 30 месяцев
84
Новый 16-ядерный Эльбрус-16С оказался в разы медленнее старого Core i7-2600 в тестах Habr
152
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
125
Стоит ли покупать Shiba Inu и Dogecoin в 2022 г – эксперты РБК рассказали о судьбе собачьих токенов
9
NVIDIA выпустила новую видеокарту за $40 – бюджетная GeForce GT 1010 с производительностью iGPU
33
Видеокарты RTX 3050 в сети DNS были раскуплены за считанные секунды
53
33 смартфона Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 в рамках первой волны обновлений
10
Philips представил телевизоры нового поколения с технологией OLED EX и подсветкой Ambiligh
6
EVGA анонсировала игровой компьютер E1 с видеокартой GeForce RTX 3090 Ti
23
RX 6500 XT дешевеет - ее можно купить менее, чем за 30 тысяч рублей
22
GeForce RTX 3050 уже на Авито, а в российской рознице продаже закончились не начавшись
61
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
230
AMD Radeon RX 6500 XT протестировали в майнинге — производительность оказалась очень низкой
33
Показан геймплей UFL - серьёзный конкурент FIFA и eFootball (PES)
+
NVIDIA Hopper останется монолитным чипом с площадью почти 1000 кв.мм
15
Для защиты лунных миссий от температур -200 °C на протяжении года разработана принципиальна новая система обогрева
4
Ученые определили мощность квантового компьютера, необходимого для взлома кода биткоина
3
Ethereum не может решить основные проблемы Web 3, говорит соучредитель NEAR
3

Популярные статьи

Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
42
Обзор и тест Samsung SSD 980 1TB (MZ-V8V1T0BW)
37
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
60
Выбираю мощный блок питания форм-фактора SFX, для высокопроизводительного компактного ПК
45
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
О подделках усилителей на чипе TPA 3116 D2 с AliExpress
43
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть первая
6
TONcoin, бывший GRAM - криптовалюта от Павла Дурова
7
Мои впечатления от игры Age of Mythology Extended Edition. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

terenty79
19:00
Я же темный никчемный человек, откуда? Это тебе, гению у всех концах, все известно всегда.
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
Kasyan
18:58
Пусть на х.. идут, за эти деньги можно взять RX 6600 с CU немного добавив.
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
Motor Head
18:57
Кастрюли на голову всем раздали ? )))
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
Вадим Андриевский
18:55
Просто у тебя нехватка экономического образования - денег не из воздуха не бывает.
Майнеры утверждают, что их не остановят ни LHR, ни переход Ethereum на модель «proof of stake»
Savangard
18:55
Я про них и спросил
Вместо полного запрета Путин предлагает обложить майнинг криптовалют дополнительными налогами
Kasyan
18:54
Он же не кавказец, а азиат! Но все поржал.
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
Kasyan
18:52
Хомяк?!
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
Леди Яга
18:51
Идиотушка, ролик 2013 года, т.е. еще до крымнаша.
Самая распространенная в мире конфигурация игрового ПК по свежей статистике Steam
Kasyan
18:51
Ни хрена не понял, но очень интересно!
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
One More
18:50
первый язык был развязан сам знаешь с какой стороны, ну а дальше просто ответочка пошла
Пользователи Авито призывают не покупать RTX 3050 у перекупщиков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем