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На фоне обострения ситуации вокруг Тайваня Австралия оперативно наращивает свои ВМС

На фоне увеличения военного присутствия Китая в южной части Тихого океана Австралия пытается оперативно модернизировать свои ВМС
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Австралия объявила об амбициозной инициативе по строительству кораблей, внимательно наблюдая за действиями Китая в южной части Тихого океана.

 Надводные боевые корабли ВМС Австралии становятся все более уязвимыми перед сильным противником противником обладающим самыми современными ракетами повышенной дальности и системами наблюдения дальнего радиуса действия. На снимке: фрегат королевского австралийского военно-морского флота ведет учебную стрельбу. Фото: Screengrab / NTV

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Канберра объявила об амбициозном плане строительства боевых кораблей, призванном сдержать экспансию Китая на морских окраинах страны и позволить ему сыграть более значимую роль в потенциальной войне за Тайвань.

В этом месяце австралийское правительство обнародовало инициативу по созданию надводного боевого флота повышенной летальности. Цель программы - существенно усилить надводный потенциал Королевского австралийского военно-морского флота (RAN) в свете того, что существующие корабли, не отвечают стратегическим задачам. В рамках документа минобороны Австралии рекомендовано сформировать флот повышенной летальности, способный эффективно действовать в стратегической обстановке страны и дополнять потенциал атомных подводных лодок с обычным вооружением.

Предлагаемый флот будет состоять из надводных боевых кораблей 1 и 2 ранга. К боевым кораблям первого ранга относятся три эсминца класса "Хобарт" и шесть фрегатов типа "Хантер". Они будут выполнять задачи противовоздушной обороны, нанесения дальних высокоточных ударов, обеспечения присутствия и ведения подводных боевых действий.

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План также предусматривает строительство шести больших надводных кораблей с опциональным экипажем (LOSV) с 32 ячейками системы вертикального пуска (VLS). Эксперты считают, что наращивания ударного потенциала сразу в нескольких доменах позволит заметно увеличить живучесть, летальность и выносливость, а также повысить боевую эффективность распределенного флота при меньших затратах и меньшей численности экипажа.

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Боевые корабли 2-го ранга будут состоять как минимум из семи, а оптимально - из 11 судов для ведения подводной войны. Они будут действовать как самостоятельно, так и совместно с кораблями 1-го ранга для обеспечения безопасности морских торговых путей, северных границ и сопровождения военных конвоев. В число судов 2-го ранга войдут отремонтированные фрегаты класса Anzac, которые позже будут заменены более современными боевыми кораблями.

В докладе также сообщается о планах приобретения 25 малых боевых кораблей, в том числе шести морских патрульных судов класса "Арафура" (OPV), восьми патрульных катеров класса "Эволюшн кейп" (ECCPB) и 11 ECCPB для австралийских пограничных сил (ABF).

Вероятно, именно опасения по поводу растущего военно-морского присутствия Китая в южной части Тихого океана побудили Австралию приступить к столь масштабному наращиванию военно-морских сил. Эксперты считают, что таким образом Канберра пытается не допустить потенциального появления китайских военных баз в этом регионе. В феврале 2022 года мы писали о стремлении Китая обеспечить свое присутствие на территориях островных государств Тихого океана, в том числе на Соломоновых островах.

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Географическое положение Соломоновых островов в юго-западной части Тихого океана имеет ключевое значение поскольку именно там пролегают важнейшие морские пути, связывающие Австралию и Соединенные Штаты с Азией. Однако Соломоновы острова, как и многие другие малые и отдаленные тихоокеанские государства сталкиваются с серьезными проблемами - перенаселением, бедностью и последствиями изменения климата, что препятствует их экономическому и социальному развитию.

 Тихоокеанское островное государство Науру во второй раз разорвало дипломатические отношения с Тайванем. Хади Захер/Момент РФ/Getty Images

"Традиционные партнеры" государств Южно-Тихоокеанского региона - США, Австралия и Новая Зеландия - в первую очередь пытаются навязать практику эффективного управления. Однако южнотихоокеанские государства больше заинтересованы в получении реальной экономической помощи и развитии своей инфраструктуры. У Китая есть определенные причины для беспокойства относительно ситуации вокруг южной части Тихого океана, среди которых дипломатическая изоляция Тайваня, защита интересов своей диаспоры в регионе и защита своих предприятий, связанных с рыболовством и добычей полезных ископаемых.

Китай неоднократно опровергал намерения экспансии или открытые военные планы. Тем не менее, его стратегии кооптации элиты в сочетании с растущей экономической и военной мощью вызывают обеспокоенность стран южной части Тихого океана, за которыми разумеется стоят США. Некоторые критически настроенные аналитики Запада опасаются, что Китай может создать военную базу в южной части Тихого океана, используя для этого такие инструменты, как торговля, взяточничество, коррупция и долговые обязательства.

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В 2019 году остров Тулаги, рядом с которым находится глубоководная гавань, крайне важная для военных, хотела взять в аренду компания China Sam Group. Однако в итоге правительство Соломоновых Островов отклонило это предложение. Строительство военных объектов на этом острове разделило бы Австралию и США, оставив Канберра без поддержки своего главного союзника и вынудив его защищать свои морские интересы в одиночку.

Впрочем, несмотря на эту неудачу, Китай продолжает наращивать свое присутствие в южной части Тихого океана. Так, например, в прошлом месяце Республика Науру разорвала дипломатические отношения с Тайванем и восстановила их с КНР. Прошлое Науру намекает на его большую стратегическую ценность. Во время Второй мировой войны Япония построила на острове аэродром и значительно укрепила его как элемент оборонительной цепи в центральной части Тихого океана.

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В своей статье для издания Foundation for the Defense of Democracies (FDD) от августа 2023 года старший научный сотрудник по Индо-Тихоокеанскому региону Фонда защиты демократий (Канада) Клео Паскаль пишет, что Науру пытается диверсифицировать свою экономику и признает, что международный порт был бы полезен, учитывая, что Науру является стратегическим перевалочным пунктом для других островов Тихого океана.

Паскаль утверждает, что тендер на строительство порта выиграла китайская компания China Harbor Engineering и высказывает подозрения, что Китай, вероятно, не спешит с финансированием этого проекта, с одной стороны, чтобы оказать экономическое давление на Науру, а с другой - - чтобы не создавать проблем своему проекту портовой инфраструктуры в столице Соломоновых островов Хониаре. Помимо сдерживания потенциальной экспансии Китая на своей периферии, наращивание военно-морских сил Австралии может позволить Канберре сыграть более значимую роль в коалиции под эгидой США на фоне возможного конфликта вокруг Тайваня, хотя и при определенных ограничениях.

Хотя увеличение военно-морского флота Австралии на 51 боевой корабль в ближайшие несколько лет может показаться ничтожным по сравнению с потенциалом военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), которые по состоянию на 2023 год являлись крупнейшими в мире по количеству кораблей и подводных лодок, они создаются для участия в боевых действиях в составе более крупного военного альянса с США и Японией.

Тайваньские военные эксперты Ву Су-Вей и Джонатан Чин в своей статье в Taipei Times за май 2021 года отмечают, что Австралия может оказать материально-техническую поддержку американскому флоту в конфликте вокруг Тайваня, при этом австралийские ВМС будут охранять водные логистические коридоры, обеспечивать морские и воздушные перевозки и при необходимости участвовать в боевых действиях.

Су-Вей и Чин утверждают, что Австралия будет обязана направить войска на помощь Соединенным Штатам как союзник США по договору. Однако они утверждают, что Канберра вряд ли направит корабли в Тайваньский пролив и, скорее всего, будет действовать на периферии конфликта.

Увеличение инвестиций в ВМС Австралии направлено на сдерживание Китая. На фоне увеличения военного присутствия Китая в южной части Тихого океана Австралия пытается оперативно модернизировать свои военно-морские силы.  На снимке: останки японского военно-транспортного корабля "Кинугава Мару" (Kinugawa Maru), подбитого американскими войсками в ноябре 1942 года на на Гуадалканале, Соломоновы острова, 27 июля 2017 года. (Фото The Asahi Shimbun)

Авторы считают, что, поскольку у Австралии нет официальных дипломатических связей с Тайванем или контактов в сфере безопасности, любые военные действия Канберры в поддержку самоуправляемого острова должны будут осуществляться в рамках альянса с Вашингтоном.

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