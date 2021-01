Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Гонки - особый вид одиночных игр, которые требуют от игрока максимальной концентрации, но при этом дают бесподобное чувство погружения в игру. Со стороны это может показаться однообразным занятием - игрок сидит и проходит один поворот за другим снова и снова, но на самом деле в любимой гонке мы, игроки, знаем все нюансы всех поворотов на трассе и можем проходить ее неделями, улучшая результат.

В результате реиграбельность гоночных игр одна из самых высоких среди одиночных игр. Я, к примеру, уже десятки раз прошел такие замечательные гонки, как Need for Speed: Porsche Unleashed, FlatOut: Ultimate Carnage и Burnout Paradise, но знаю, что с интересом перепройду их еще много раз. Но давайте в этом блоге вспомним лучшие гонки более нового времени, периода 2010-2020 годов.

Forza Horizon 4

Уже два года Forza Horizon 4 является гонкой номер один и на ПК, и на консолях, судя по отзывам пользователей и рецензиям игровых изданий. Секрет популярности - в чрезвычайно качественном исполнении игры, тонко отмеренной дозе реализма управления машинами, и большом открытом мире. Более 400 машин можно модернизировать и кастомизировать по своему вкусу.

И даже смену сезонов разработчики не забыли - доступны гонки по ночным дорогам, во время дождя, по заснеженным горам, равнинам или пляжам. На мой взгляд, Forza Horizon 4 останется лучшей гонкой еще долго, ведь гигантский бюджет разработки подобного великолепия доступен только единичным студиям разработчиков в мире.

Но если вы собираетесь играть в эту великолепную гонку на клавиатуре, то лишите себя большой доли впечатлений, которые может дать игра. Нужен, как минимум, геймпад, а лучше - игровой руль.

Forza Horizon 3

Но давайте вернемся к гонкам и на втором месте у нас Forza Horizon 3, гонка в открытом мире, действие которой происходит в Австралии. Выпущена игра в 2016 году и даже сейчас выглядит отлично в плане графики. Все остальное тоже на высоте - доступны 350 лицензированных гоночных машин с индивидуальной настройкой каждой, и разные виды трасс.

Split/Second

Аркадная гонка, вышедшая в 2010 году, позволит вам устроить какую-либо пакость для соперников - наряд с полицейскими впереди, взорванный бензовоз или острые шипы. Геймплей отличается ураганным драйвом, особенно если вы играете с друзьями по сети, но количество трасс и машин не очень велико. А ставшая уже привычной в жанре прокачка машины и даже гонщика, в игре никуда не делась.

GRID 2

Аркадная гонка GRID 2 вышла в 2013 году и стала гонкой года по мнению многих игровых изданий. Действие игры проходит на лицензированных трассах в различных городах: Париж, Гонконг, Чикаго, Дубай и др. и отличается отличным балансом реализма и аркадности.

Dirt Rally

Dirt Rally - пятая игра в серии DiRT, реалистичный гоночный симулятор, к созданию которого привлекались профессиональные гонщики. Детали машин в игре повреждаются и изнашиваются, и даже масло и бензин вам придется заливать самому. Если вы любитель реализма и хардкора, и любите тонко настраивать машину для каждой трассы - Dirt Rally вам понравится.

Need for Speed: Hot Pursuit

В Need for Speed: Hot Pursuit разработчики из Electronic Arts решили вернуться к истокам серии и не прогадали. Игра вышла в 2010 году и до сих пор является самой популярной гонкой из серии Need for Speed. Игровой процесс смещен в сторону аркадности, и вам будет доступна и возможность поиграть в роли полицейского, преследуя лихачей. В свое время я много часов наиграл в эту игру и считаю ее идеальной гонкой, чтобы отключиться от внешнего мира на часок с геймадом в руках.

Shift 2: Unleashed

Еще одна гонка от Electronic Arts, вышедшая в 2011 году, но на этот раз с большим уклоном в реалистичность. Особенно хорошо получилось реализовать систему повреждения машин и искусственный интеллект противников. В игре доступно 148 автомобилей, 35 различных трасс и неплохой режим карьеры. Как пример зашкаливающего реализма и отличной физики в игре - камни из-под колес вашего автомобиля при дрифте могут разбить стекло сопернику за вами.

DiRT 3

Еще одна гонка из серии DiRT 3, но уже не столь тяжелая и хардкорная, как Dirt Rally. DiRT 3 сделана для удовольствия, драйва, и веселых заездов по довольно сложным трассам с разным покрытием. В игре 62 автомобиля и уникальные режимы игры - в которых вам придется крушить деревянные строения или распространять зомби-инфекцию.

F1 2018

На предпоследнем месте расположился автосимулятор Формулы-1, посвященный сезону гонок 2018 года, который включает двадцать одну трассу, десять команд и двадцать пилотов. Игру отличает реализм и точное отображение поведения машины и пилота гонок Формулы-1, отличный интеллект противников и неплохая графика. Если вы поклонник гонок Формулы-1, то F1 2018 - лучшая игра на эту тематику.

Test Drive Unlimited 2

На последнем месте у нас аркадная гонка, действие которой происходит на островах Ибица и Оаху. В наличии шикарные автомобили и даже возможность приобрести дом, особняк, пентхаус и собственный автосалон. В игре неплохой режим карьеры, в котором вы будете пробиваться в лучшие гонщики мира и даже есть рейтинг популярности игрока, за котором нужно будет следить.





Вот такая десятка лучших гонок, отобранных по отзывам пользователей и рейтингам игровых изданий у меня получилась. Пишите в комментарии, какие из этих гонок понравились вам больше всего? А какие вы бы добавили в этот список?