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Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
Многие из вас сталкивались с ситуацией, когда гайд, написанный для Windows 10 версии 1803, уже не работает на версии 1909, а утилиты для ее настройки также устарели. Выход из этой ситуации прост, надо научиться настраивать Windows 10 встроенными в нее средствами, чем мы и займемся в этом блоге.

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Большая проблема ОС Windows 10 состоит в том, что она окончательно превратилась в сервис и множество изменений в версиях делают неактуальными старые гайды по ее настройке. И эта же текучесть версий делает бессмысленной серьезную работу по глубокой оптимизации Windows 10 с внесением изменений в ее iso-образ, с применением таких средств, как MSMG ToolKit, NTLite или Win Toolkit.

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Посудите сами, уже через полгода созданный с таким трудом iso-образ устареет, а через год станет совсем неактуальным, а внесенные в него изменения переключатся или откатятся большими обновлениями Windows.

Исключение составляют версии Windows 10 LTSB и LTSC, сохраняющие актуальность годами, но они и так довольно минималистичны в плане функций и особой доработки не требуют.

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Выход из этой ситуации прост - делать быструю оптимизацию Windows сразу после установки, затрачивая минимум сил и получая максимум результата. Ведь как гласит Закон Парето, применимый к любой человеческой деятельности - «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата».

В этом блоге мы сделаем простую, быструю, и, что главное - безопасную оптимизацию Windows 10 с использованием встроенных средств или утилит, в чьей безопасности можно не сомневаться.

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Мы будем использовать только групповые политики Windows 10, редактор реестра и утилиту Dism++. Утилита Dism++ является всего лишь удобной графической надстройкой над средством Dism, встроенным в Windows со времен Windows Vista.

Dism++ утилита портабельная, бесплатная и открытым исходным кодом. Скачать ее можно с сайта разработчика. Старайтесь всегда пользоваться самой свежей версией утилиты для новых выпусков Windows 10. А если пользоваться такими утилитами запрещено, например, на предприятии или в фирме, то все аналоги команд Dism++ можно сделать в Dism через командную строку.


Но давайте приступим к оптимизации и начнем с групповых политик. Групповые политики - это мощнейшее средство настройки Windows для администраторов и опытных пользователей. Многие популярные утилиты, по сути просто переключают настройки групповых политик, но вы легко можете сделать это и сами, вручную, в самой новой версии Windows 10.

Запускаются они через команду "выполнить" -> gpedit.msc. Если у вас Windows 10 Домашняя (Home), то по умолчанию редактор групповых политик в ней отсутствует, но это не беда, он легко интегрируется в эту версию Windows 10 с помощью Dism.

Для этого создаем на рабочем столе bat-файл "InstGPE.bat" с вот таким содержанием:

Запускаем "InstGPE.bat" с правами администратора.  

После завершения работы Dism появится уведомление: "The operation completed successfully. Press any key to continue . . .".

Отключаем автозапуск браузера EDGE

Теперь можно приступать к настройке Windows 10 и начнем мы с отключения запуска браузера EDGE. По умолчанию он автоматически стартует после запуска Windows или в простое и висит в процессах, забивая ОЗУ. Если же вы им пользуетесь, то пропустите этот пункт.

Запускаем редактор локальных групповых политик. Переходим в "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Microsoft Edge".


Далее выбираем пункт "Разрешить предварительный запуск Microsoft Edge при загрузке Windows, когда система простаивает, и каждый раз при закрытии Microsoft Edge" и настраиваем его вот так.


А пункт "Разрешить Microsoft Edge запускать и загружать начальную страницу и страницу новой вкладки при запуске Windows и каждый раз при закрытии Microsoft Edge" настраиваем вот так.



Уменьшаем объем телеметрии

Именно уменьшаем, а не отключаем, поскольку отключить ее полностью довольно сложно. Переходим в пункт:

"Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Сборки для сбора данных и предварительные сборки".

В пункте "Разрешить телеметрию" ставим "включена" и уровень - 0. Большинство утилит отключения телеметрии, при переключении телеметрии в "off" всего лишь меняют этот параметр групповых политик.

 


Переводим обновления Windows в ручной режим

Обновления Windows превратились в головную боль для многих пользователей. Совсем недавно в СМИ прошел скандал с новым бесполезным обновлением, которое всего лишь добавляет в меню "Пуск" ярлыки на облачные офисные продукты Microsoft и при этом перезагружает(!) компьютер без спроса.

Такое поведение можно было бы простить бесплатной ОС Андроид, но платная ОС так не должна вести себя. Обновления, выполняемые такими агрессивными и беспардонными методами, обязательно должны быть под вашим ручным контролем.

В редакторе групповых политик переходим по адресу "Конфигурация компьютера\Административные шаблоны\Компоненты Windows\Центр обновления Windows".

Можно поставить данный пункт в режим "Отключено". 


При этом центр обновления будет выглядеть вот так.


Это только малая часть полезных настроек Windows в редакторе групповых политик. Ну а мы переходим к средству Dism++.

Первое, на что стоит обратить внимание, так это удобная очистка Windows, включая папку WinSxS.


В управлении Appx вы можете удалить встроенные UWP-приложения, превратив вашу систему в аналог LTSC. 


Я удалил около половины UWP-приложений Windows 10 May 2020 Update, получив экономию около 1 Гб на системном диске. Оставил я только вот такие (кортана отключена).


Еще более тонкую настройку и удаление ненужных компонентов можно выполнить в разделе "Компоненты Windows".


Раздел "Обновления" поможет удалить проблемное обновление.


И наконец раздел "Оптимизация". В нем можно сделать множество настроек, для которых обычно используют сторонние утилиты.


Все изменения в Windows через Dism++ происходят быстро и наш план действий будет такой. После переустановки Windows скачиваем актуальную версию Dism++, делаем полезные твики, удаляем ненужные UWP-приложения, останавливаем ненужные службы. Все это займет не больше 10 минут.

Список твиков у каждого будет разный, но испортить Windows с помощью Dism++ или групповых политик нельзя, все изменения можно вернуть к первоначальному состоянию. А вот испортить Windows сторонним твикером - элементарно. Иногда достаточно даже одной чистки реестра с помощью CCleaner.

Отключение зарезервированного хранилища Windows 10

Еще одна полезная настройка, которую я обязательно делаю - отключение зарезервированного хранилища Windows 10. Места на SSD всегда не хватает и тратить на нужды обновлений Windows 10 7 Гб я не собираюсь.

Для отключения надо будет запустить редактор реестра regedit от администратора.

В расположении "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager" меняем параметр ShippedWithReserves с 1 на 0.


Выводы

Самое главное при настройке Windows 10 при помощи групповых политик и Dism++ - это безопасность и возможность вернуть все как было. Так же вам не понадобятся сомнительные утилиты настройки, которые, начиная с определенной версии, становятся иногда и вредоносными.

Пишите в комментарии, как и чем вы настраиваете Windows 10?


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