Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Reeve Musk) сделал репост сообщения, в котором говорится о запуске компанией Starlink совместно с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) инициативы в сфере цифрового образования. Стороны объединяют усилия, чтобы обеспечить спутниковым интернетом образовательные учреждения в отдалённых населённых пунктах по всему миру. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Инициатива ориентирована на районы, где нет доступа к интернету. Фонд премьер-министра ОАЭ Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума финансирует приобретение оборудования Starlink, в то время как компания обеспечивает поставку и своевременную интеграцию с необходимыми площадками. На первом этапе инициатива охватывает 100 образовательных площадок в отдалённых районах мира, включая источники образовательного контента и учреждения для обучения преподавателей.

Источник изображения: Emirates News AgencyСудя по иллюстрации и озвученной информации, основной акцент делается на страны Африки, где есть проблемы с доступностью образования. Так, например, 3 школы в Лесото (страна-анклав в Южной Африке) уже оснащены Starlink и цифровыми образовательными системами. При этом учебные материалы, создаваемые при поддержке ОАЭ, доступны сразу на 7 языках: арабский, английский, французский, испанский, португальский и другие. Таким образом, инициатива ОАЭ учитывает национальные особенности государств.