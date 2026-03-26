Amazon отказывается вернуть деньги, а другие покупатели сообщили о подобных случаях.

Покупатель Amazon из Индии заказал у розничного гиганта Gigabyte видеокарту GeForce RTX 5090 Windforce OC. Но вместо видеокарты, стоимостью почти $4000, в посылке оказался килограммовый пакет стирального порошка.

Вместо видеокарты покупатель получил стиральный порошок. Фото: reddit.com / TwentiesIndiaПользователь Amazon рассказал о мошенничестве на форуме Reddit. Согласно его сообщению на платформе, посылка прибыла 10 марта этого года. Она была отправлена с официального склада Amazon. Хотя внешний пакет был запечатан, упаковка видеокарты оказалась сильно повреждена.

Производственная пломба была разрезана и наспех приклеена обратно прозрачной лентой. По словам покупателя, на упаковке был поддельный штрихкод. А внутри, как уже упоминалось, находился стиральный порошок марки Ghadi.

Покупатель позвонил в Amazon. Вскоре после этого он получил электронное письмо, в котором говорилось, что, согласно «всесторонней проверке», заказанный товар был отправлен. Следовательно, возврат средств не производится.

По словам покупателя, накладная Amazon подтвердила, что содержимое посылки не было подменено после отправки со склада. На накладной указан вес посылки 1,6 килограмма. Однако видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5090 Windforce OC весит от 2,5 до 3 килограммов. 1,6 килограмма, с другой стороны, — это примерно вес пакета со стиральным порошком, коробки и пузырчатой пленки.

Пострадавший от мошенничества пользователь Reddit проверил страницу продавца FAB WORLD Point на Amazon. Там он быстро обнаружил сообщения от других пользователей, описывающих аналогичные инциденты.

Они также заказывали видеокарты RTX — и тоже получали стиральный порошок марки Ghadi. По словам пользователя Reddit, действия FAB WORLD Point представляют собой налоговое мошенничество. В счет-фактуре указан нулевой налог с продаж. Однако, в Индии налог с продаж на электронику составляет 18%. Вывод клиента: «Amazon защищает продавца, который совершает крупномасштабное уклонение от уплаты налогов».