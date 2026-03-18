Как стало известно ТАСС, «данные пользователей надёжно защищены»

Вчера появилась информация о том, что компания «МКО Системы», занимающаяся цифровой криминалисткой, разработала новый инструмент, который позволяет выгружать все данные из российского мессенджера Max. Информация была интерпретирована в некоторых Telegram-каналах так, будто компании удалось взломать мессенджер и получить полный доступ ко всей информации пользователей.

Эксперты Центра безопасности национального мессенджера Max, с которыми пообщалось издание ТАСС, опровергли информацию о взломе мессенджера. Они заверили, что программное обеспечение от «МКО Системы» не обладает доступом к сервисам и инфраструктуре платформы. Соответственно, информация о возможном взломе и утечке данных не соответствует действительности.

Специалисты подчёркивают, что «данные пользователей надёжно защищены», а информация о возможном взломе – очередной фейк без проверки реальных фактов.

Программное обеспечение от «МКО Системы», судя по всему, является лишь инструментом для пользователей, который предоставляет им новые возможности по взаимодействию в мессенджере со своими личными данными.