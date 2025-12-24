В начале декабря я написал блог «Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК», и в нем озвучил проблемы, с которыми столкнулся на своем стареньком ПК на базе процессора Ryzen 5 5600X, материнской платы MSI B450-A PRO MAX, 32 ГБ ОЗУ и видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Dual. Он полностью устраивает меня своей производительностью, и я бы сидел на нем, не меняя конфигурации и не делая апгрейда еще года два-три, но увы, этого не получилось и мой компьютер снова потребовал денежных вложений.

Проблемы с ним заключались в том, что пару месяцев назад начались хаотичные и спонтанные сбои, от аппаратных ошибок WHEA Uncorrectable Error, до зависания жестких дисков с их 100% загрузкой и порчей файловой системы. А потом дошло даже до спонтанных перезагрузок ПК в играх. Подозреваемых было много: серьезные проблемы с Windows, деградация блока питания с высокой пульсацией напряжений - именно эту причину чаще всего озвучивали в комментариях, да и мои опытные знакомые, занимающиеся сборкой ПК, тоже делали ставку на умирающий блок питания.

Но это все-таки качественный БП Chieftronic GPU-750FC с сертификатом 80 PLUS Gold и избыточной мощностью, даже еще не отработавший срок своей гарантии в пять лет. Это мог быть сбой и одного из накопителей, бывают случаи, когда глючный SSD или жестких диск вызывает проблемы и на остальных подключенных накопителях. Еще могла сбоить моя плата для отключения жестких дисков - JEYI i Control, которую я использую несколько лет, и которая отлично себя зарекомендовала на практике.

Мог «загибаться» и внешний PCIe контроллер на пару SATA портов, но вот чего я опасался больше всего, так это проблем с материнской платой. MSI B450-A PRO MAX отработала у меня почти шесть лет, и сменила три процессора - Ryzen 5 1600, Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 5600X. Отлично она показала себя еще и в разгоне процессоров, за счет полностью накрытого радиаторами VRM - температуры системы питания не лезли выше 55 градусов. Да и ОЗУ на ней разгонялась без проблем.

И для того, чтобы найти причину проблемы, я пересел на запасной ПК с процессором Ryzen 3 2200G, материнской платой GIGABYTE B450M H и 16 ГБ ОЗУ и принялся тщательно тестировать свой основной ПК. Это заняло более двух недель и надо признать, если раньше я любил возиться со своими и чужими ПК, собирать, разбирать, апгрейдить их и ремонтировать, то с возрастом совершенно охладел к этому занятию. И оно уже не вызывает ничего, кроме усталости и раздражения.

Тем более, что уже начинается дальнозоркость, что мешает при мелкой работе, да и внимание не то, что раньше, и постоянно забываешь что-то подключить. В этот раз я умудрился допустить даже такую банальную ошибку, как не до конца отогнутые язычки задней панели материнской платы при ее установке. Один из них ровнехонько вставился прямо в USB порт и не заметь я этого, включение ПК подкинуло бы мне «сюрприз». А уж от том, чтобы включить ПК, забыв при этом вставить кабель питания видеокарты 6+2 pin я молчу, это для меня стало нормой.

Кстати, на этот раз я распробовал такой лайфхак, как сборка ПК с одетым налобным фонариком с перезаряжаемым аккумулятором, это настолько облегчает сборку компьютера, что теперь я буду пользоваться им всегда. С таким фонариком видны все мелочи и темные углы в корпусе, и с ним вы не привязаны к столу с лампой, собирать ПК можно хоть на диване, хоть на полу. Стоят такие фонарики недорого, но я бы не рекомендовал экономить, самые дешевые тускло светят и быстро разряжают аккумулятор.

Что же, в этот раз я испробовал все, чтобы найти источник проблем, так как ПК для меня не только устройство для развлечения, но и привычная среда для заработка, именно на нем я пишу блоги, и он нужен мне в рабочем и стабильном состоянии постоянно. Под конец я сменил все интерфейсные кабели SATA, кабели питания SATA у блока питания и даже протер спиртом SATA разъемы на материнской плате, дополнительно сделав их прочистку, несколько раз вставив и вынув SATA кабель в каждый разъем, пока спирт не высох.

Ну а просмотр событий в Windows каждые 30 минут стал для меня привычным делом. Но все было бесполезно, ошибки так и продолжались сыпаться, до тех пор, пока я не собрал ПК заново на материнской плате GIGABYTE B450M H. И вот тут, как по мановению волшебной палочки, проблемы исчезли. Да, как не печально это признавать, моя любимая материнская плата MSI B450-A PRO MAX отработала свой ресурс.

«Ну что же», подумал я, «соберу ПК на плате GIGABYTE B450M H, ведь именно для этого я ее когда-то и покупал», чтобы была под рукой замена для платформы AM4 - дополнительный процессор, ОЗУ и плата. Но и тут всплыли неприятные нюансы. Во-первых, это крайне дешевая модель с хилой системой питания без радиаторов и ей будет тяжело справляться даже с 76 ваттами, по умолчанию нужными для Ryzen 5 5600X.

Во-вторых, у нее только лишь два (!) разъема для вентиляторов, а у меня в корпусе Fractal Design Define R4 их аж семь штук, настроенных на тихую работу. Можно было, конечно, выкрутится через переходники, реобасы и разветвители, но о автоматической регулировке оборотов большинства вертушек, привязанной к температуре через утилиту FanControl можно забыть.

И, наконец, в-третьих, у нее всего четыре SATA порта, а мне нужно как минимум шесть штук - жестких дисков у меня много, да еще есть и парочка SATA SSD, так как ПК используется не только как игровой, но и как файл сервер. И при попытке собрать ПК на плате GIGABYTE B450M H я понял, что один SATA порт блокируется намертво видеокартой, а еще два - под вопросом, уж слишком близко встает видеокарта, так что меня уже не спасет даже внешний контроллер на два SATA порта.

И, как бы мне этого не хотелось, пришлось задуматься о покупке новой материнской платы. А в конце 2025 года покупать материнскую плату AM4 в столь слабенький ПК, как мой, не пожелаешь и врагу. Они уже морально устарели, а стоят практически столько же, сколько более перспективные платы AM5. Но сборка на AM5 теперь доступна только для богачей, поэтому я углубился в чтение обзоров и характеристик плат AM4.

Дешевые модели на чипсетах AMD B450 и AMD A520 я отмел сразу. Брать в конце 2025 года материнскую плату с шиной PCI Express 3.0 - это крайне неоптимальное решение, поэтому нужен чипсет AMD B550. Сразу отмел я и модели с менее, чем шестью SATA портами - мне нужно их шесть штук, а в идеале вообще восемь. Следом в «игнор» полетели платы от GIGABYTE - их ужасный в плане удобства и нелогичный BIOS вызывает у меня отторжение, да и вообще доверия этом бренду у меня немного. Модели от ASUS обычно слишком переоценены, а плат от Asrock продается немного, да и особой популярностью у продвинутых пользователей они не пользуются.

Остается MSI, и это показалось мне лучшим вариантом, учитывая то, что BIOS этих плат прост, привычен и большинство настроек остались без изменений со времен выхода на рынок моей платы MSI B450-A PRO MAX. Жаль, что материнская плата MSI B550M PRO-VDH имеет только четыре SATA порта, было бы их больше, я бы взял именно ее. Но примерно на 1500 рублей дороже уже можно найти плату MSI B550-A PRO и это уже гораздо более подходящая для меня модель, но вот цена кусается. Это сегодня почти ТОП для платформы AM4, брать что-то более дорогое смысла нет совсем и именно ее я и купил.

Таких дорогих материнских плат у меня еще не было, я отдал за нее почти 11000 рублей, так что для меня это самый настоящий топовый продукт. Почему я не стал искать материнскую плату на вторичном рынке? Просто это один из самых сложных компонентов ПК, и досконально проверить ее при покупке очень сложно. Тем более, что у материнской платы может быть плавающий дефект, как у моей MSI B450-A PRO MAX, который проявит себя через несколько дней эксплуатации.

Итак, плата куплена, и для сравнения я сложил все три моих AM4 платы рядом, можно видеть, что MSI B450-A PRO MAX и MSI B550-A PRO очень похожи. У новинки только радиаторы более массивные, есть радиатор и для M.2 SSD. Самих разъемов M.2 на новой плате тоже больше, но главное, что при установке SSD в первый разъем не отключаются два порта SATA, как на старой плате.

Больше у MSI B550-A PRO и фаз питания, если на предыдущей материнке было всего 4+2 фазы, выполненные, кстати, довольно качественно, то на новой уже гораздо более продвинутая схема питания со схемой 10+2+1 фазы, хотя для моего процессора Ryzen 5 5600X это не имеет большой разницы. Но при обычной работе нагрев VRM стал заметно меньше и теперь можно смело отмерить процессору лимит энергопотребления в 90-100 ватт и добавить 200 МГц частоты, получив небольшую прибавку производительности в тяжелых задачах.

Больше у MSI B550-A PRO и разъемов для подключения вентиляторов, вместе с разъемом для помпы и процессорного кулера их аж восемь штук и все они четырехпиновые. А вот звук и сеть совсем не топовые, а такие же, как и на старой материнской плате - 7.1 канальный бюджетный аудиокодек Realtek ALC892 и гигабитная «сетевуха» Realtek RTL8111H. Еще из плюсов можно отметить нижний разъем PCIe 3.0 работающий в режиме x4, в отличие от разъема PCIe 2.0 работающего в режиме x4 на MSI B450-A PRO MAX, и теперь мой SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro объемом 1 ТБ, установленный через переходник в этот разъем, работает без потери скорости.

Но главная особенность платы - шина PCI Express 4.0, которая в будущем позволит установить в мой ПК такие видеокарты, как GeForce RTX 5060 или GeForce RTX 5060 Ti, с восемью линиями PCIe, если выйдет из строя моя GeForce RTX 3060, которой исполнилось уже почти четыре года. Но пока это абсолютно бесполезная для меня «фича», за которую пришлось переплатить около 3000 рублей, ведь на рынке все еще можно найти качественные и недорогие материнские платы на чипсете AMD B450 - например, ASUS PRIME B450-PLUS.

Ну а общие впечатления от такого вынужденного апгрейда смешанные - я испытал облегчение от того, что наконец-то мой компьютер работает нормально, после двух месяцев глюков и сбоев. Да и мой процессор Ryzen 5 5600X оказался не виноват в периодических черных экранах, появляющихся на ПК, так как изредка они появляются и на плате GIGABYTE B450M H с процессором Ryzen 3 2200G. В повседневной эксплуатации разницы между старой и новой материнской платой совершенно незаметно, а вот то, что кошелек опустел почти на 11000 рублей, совсем не радует.

Покупать плату для уходящий в небытие платформы AM4 очень неоптимально и, если бы ОЗУ DDR5 стоила сегодня как летом, я бы просто собрал новый ПК на базе Ryzen 5 7500F или Ryzen 7 7700, а остатки старого ПК продал бы на «Авито».

