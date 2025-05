Лет 20 назад я прочитал в журнале "Игромания" фразу о том, что геймеры в возрасте в большинстве своем переходят на спокойные жанры игр — экономические стратегии, тайкуны, пошаговые RPG или созерцательные бродилки. И подумал — "уж со мной то этого точно не случится, я буду способен играть в Counter-Strike: Source и Warcraft III: The Frozen Throne вечно". Но чуда не произошло и спустя 20 лет, отрастив пивной живот и замечая первую седину на висках, я понял, что практически полностью перешел на спокойные игры, которые не требуют быстрой реакции и сильного нервного напряжения.

Мои самые часто играемые стратегии сегодня — Anno 1800 в режиме простого строительства без врагов, неторопливая Northgard или Age of Empires II - Definitive Edition на низкой скорости, или пошаговые Disciples II и Heroes of Might and Magic V. Шутеры я прохожу на низком режиме сложности, но таком, чтобы не было слишком легко. А в играх с открытым миром делаю упор на стелс и стрельбу издалека, как, например, сейчас в Assassins Creed - Valhalla, которую решил наконец-то пройти до конца уже с третьей попытки.

реклама





В RPG играх я качаю магов или некромантов, призывающих прислужников, которые за вас разбираются с монстрами, это позволяет с комфортом проходить Grim Dawn, The Elder Scrolls IV: Oblivion или The Elder Scrolls V: Skyrim на достаточно высоком уровне сложности, чтобы не терять интерес. И даже к стратегиям и RPG, в которых совсем нет функции сохранения, удалось найти подход — это They Are Billions, Darkest Dungeon и The Last Spell, которые без привычных SAVE и LOAD вызовут только чувство разочарования у большинства игроков. О возможности сохраняться в таких играх я писал отдельную статью — это оказалось сделать довольно просто.

Мой переход к спокойным играм произошел постепенно и незаметно, вроде бы совсем недавно львиную долю игрового времени занимали World of Warcraft, Мир танков, периодические посиделки с друзьями в Counter-Strike и ретро шутеры Quake III Arena и Unreal Tournament 2004, а сегодня я даже не пытаюсь их запускать. Причины не только в снизившейся реакции, но и подскакивающем после таких игр давлении. А еще в огромном количестве адреналина, который был незаметен в молодости, а сегодня обеспечивает гарантированную бессонницу, если поиграть в подобные игры вечером.

реклама





И когда попытка "тащить" в динамичных играх оборачивается потом не эндорфином, а сопутствующими негативными сигналами со стороны организма, то рано или поздно про них попросту забываешь и не испытываешь никакого желания играть в них. И сегодня я расскажу о всех жанрах игр на ПК, в которые не стоит играть, если у вас уже шалят нервы, скачет давление, а после сетевых баталий вы не можете уснуть. Конечно, это все индивидуально, есть геймеры, которые активно играют в сетевые шутеры и в 50 лет, но я буду основываться на своем опыте и наблюдением за игровыми пристрастиями друзей, переваливших за 35 лет. И надеюсь, это будет полезно прочитать и вам.

Сетевые шутеры

Онлайн шутеры стоит заменить другими играми еще и потому, что с возрастом понимаешь, насколько быстро уходит время и не стоит тратить его, в миллионный раз бегая по карте de_dust2, на которой знаком уже каждый кирпичик. У каждого из нас есть огромное количество еще не пройденных отличных игр — а это целые миры, заполненные интересным и неизведанным контентом и лучше обратить внимание на них. Особенно, если вы уже чувствуете, как негативно влияет на вас тот адреналин, что вы получаете от онлайн шутеров.

реклама





Конечно, есть много шутеров с гораздо более обширными картами и возможностями в геймплее, чем старая добрая "Контра" — PUBG: Battlegrounds, Escape from Tarkov или Battlefield, но суть от этого почти не меняется. И тут важно соблюсти баланс между получаемым азартом от игры, потраченным на нее временем и тем, как она влияет на ваше здоровье.

World of Warcraft, Мир танков и другие онлайн RPG

Онлайн RPG еще опаснее в плане воздействия на здоровья, когда я активно играл в World of Warcraft, то после многочасовых рейдов в подземелья чувствовал себя как выжатый лимон, ведь устроить себе передышку на 15 минут здесь не получится. И уже тогда спина явно давала понять, что неподвижно сидеть по четыре-пять часов за компьютером — дело не очень хорошее. Да и по количеству выжимаемого из вас адреналина World of Warcraft не будет уступать Counter-Strike, если вы играете на аренах.

Что самое опасное — это то, насколько затягивают подобные игры и даже Мир танков, где RPG составляющая намного меньше, заставит вас играть час за часом в течении месяцев, если вы увлечетесь игрой. У меня были периоды, когда кроме Мира танков я вообще не запускал никакие игры месяцами и эта игра ударила как по моему кошелку, так и по качеству сна. Ведь бои там хоть и менее динамичные, чем в стрелковых шутерах, но заставляют понервничать еще сильнее. Думаю, вам знакомо это ощущение, когда остаешься один против нескольких противников и от тебя зависит исход боя, когда радость победы смешивается с чувством, что вот-вот случится инсульт.

Быстрые одиночные шутеры

реклама





Еще один жанр игр, которые я списал в утиль — это быстрые шутеры, в которых от вас требуется молниеносная реакция и меткая стрельба. Яркие примеры таких игр — DOOM Eternal и Warhammer 40,000: Boltgun, которые я попробовал в прошлом году. Когда-то я был в восторге от таких шутеров, но сейчас, помимо адреналина в крови и дергающегося глаза, они вызывают скуку. Ведь геймплей в них довольно прост и отстреливать респаунившихся врагов может быть интересно в молодости и в начале игровой карьеры на ПК, а когда счет застреленных монстров идет на миллиарды, это уже совсем не впечатляет.

Стратегии с высоким темпом игры

Несмотря на то, что я большой любитель стратегий на ПК, последние годы я все реже играю в те из них, которые требуют постоянного контроля и десятков, и даже сотен кликов мышкой в минуту. А особенно тех, где развитие экономики и строительства максимально упрощено и спустя несколько минут после начала игры начинается бесконечный бой, который завершается только спустя час игры, и только тогда вы можете спокойно выдохнуть. Это такие игры, как все части Company of Heroes и Warhammer 40K: Dawn of War, да и старый добрый третий Варкрафт вместе с StarCraft II тоже начинается казаться мне слишком "суетливыми".

Особняком стоит игра в стратегии в реальном времени по сети с реальным противником, здесь сильно напрягаться приходится уже даже в привычных Age of Empires II - Definitive Edition или серии Command & Conquer. Конечно, все зависит еще и от уровня игры противника, но удовольствие от RTS получаешь только от боев, где балансируешь между победой и поражением, разгромить слабого игрока мало кому интересно.

Soulslike игры

Я несколько раз пытался втянуться в soulslike игры, начиная с выхода на ПК серии Dark Souls, но каждый раз это заканчивалось разочарованием и истрепанными нервами. У меня никак не укладывается в голове, как может приносить удовольствие гибель персонажа раз за разом в каком-то темном коридоре, когда есть масса способов провести время за ПК с гораздо большим количеством положительных впечатлений. Моя последняя и заключительная попытка приобщиться к soulslike играм была несколько месяцев назад, когда я установил популярную игру Remnant II.

Выставив низкий уровень сложности и выбрав Медика, которым легче играть в одиночку, я раз за разом умирал в одной и той же локации, и минут через 30 мне это надоело. И я вспомнил, где испытывал подобные ощущения — играя на компьютере ZX-Spectrum в 1990-е годы. Там было множество игр с зашкаливающим уровнем сложности и, чтобы пройти их, нужно было управлять персонажем просто ювелирно, нажимая на клавиши с точностью до миллисекунд.

Перепроходя эти игры на эмуляторе с возможностью сохранения в любой момент, понимаешь, что игры то были крошечные и в таком режиме ее можно пройти за 10 минут и сложность геймплея была повышена для того, чтобы удержать игроков как можно дольше. Но сегодня, когда на ПК есть огромное количество отличных игр разных жанров, которые не потребуют от вас молниеносной реакции, умирать раз за разом в каком-нибудь темном коридоре сложной soulslike игры еще более бессмысленно и давит на нервы сильнее, чем онлайн-шутеры.

Roguelike игры

В roguelike играх тоже приходится часто умирать, но они заметно отличаются от soulslike игр. Часто в них используются процедурно генерируемые карты, а каждая гибель вашего персонажа оставляет опыт, вложив который в нужные ветки, в следующий раз вам будет играть полегче. Яркие примеры таких игр — Vampire Survivors, Darkest Dungeon, Risk Of Rain 2, Hades 2. И здесь степень испытываемого вами нервного напряжения и разочарования от гибели персонажа будет разной в каждой игре. Например, в играх с автоогнем, как в Vampire Survivors, напрягаться вообще не приходится, главное выбирать хорошо сочетающиеся умения. Но в целом, это не тот жанр игр, который посоветуешь для того, чтобы отдохнуть вечером перед сном.

Хорроры

Еще один жанр игр, который может сильно потрепать вам нервы — это хорроры. Для неискушенного человека, который не пробовал в них играть, это выглядит смешно, почти как детские страхи. Но втянувшись в игру, увлекшись сюжетом и в течении нескольких часов ожидая очередного монстра, прыгающего из-за угла, сразу заметно, как напрягаются нервы, уже заранее ожидая чего-то пугающего в самый неподходящий момент. И хорроры, как и roguelike игры, отметать однозначно не стоит, все зависит от игры и вашего настроения. Последними из таких игр я прошел Alien: Isolation, Dead Space и Resident Evil Village и впечатления от них смешанные, с одной стороны, уж слишком они близки к soulslike играм, локации часто небольшие и приходится бегать по ним многократно. С другой стороны, сюжет и геймплей иногда настолько захватывающи, что пропустить их нельзя.

Итоги

Вот такие жанры игр я стал избегать в последние годы, но не испытываю по этому поводу ни малейшего дискомфорта, так как на ПК можно найти огромное количество игр себе по душе. Кстати, отказ от динамичных игр не значит, что вам больше не будет нужна игровая мышка, такие модели дают комфорт и удобство и при обычном использовании ПК. Я уже несколько лет пользуюсь мышкой Logitech G102, которая показала себя ухватистой, комфортной и неубиваемой, и сегодня на Яндекс Маркете можно найти ее всего за 1832 рубля.

Была у меня и ее конкурент — мышка A4Tech Bloody, но сегодня я бы выбрал модель с большим количеством программируемых кнопок, например, Logitech G502 Hero или супер эргономичную Logitech Mx Master 3S.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Пишите в комментарии, а вы не замечали того, что с возрастом переходите на спокойные игры? А еще я порекомендую вам посмотреть несколько моих новых блогов:

6 оптимальных и недорогих связок процессора и материнской платы для народных игровых ПК в 2025 году

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов

Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.