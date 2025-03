Помимо основного игрового ПК на базе видеокарты GeForce RTX 3060 и процессора Ryzen 5 5600X у меня дома есть еще несколько стареньких компьютеров на платформах AM4 и 1155, которые используются домашними как приставки к ТВ с возможностью запуска старых игр, серфинга интернета и иногда — простой офисной работы или учебы. Их тоже иногда приходится апгрейдить, так как старые и бюджетные комплектующие не отличаются большой надежностью.

И после очередной поломки одного из этих ПК, мне пришлось переставить часть комплектующих в другой, а покупка нового ноутбука отправила еще один старый компьютер "на пенсию", так что у меня появился целый набор "железа", из которого можно собрать неплохой ПК, а именно:

Материнская плата AM4 GIGABYTE B450M H на чипсете AMD B450

Шестиядерный процессор Ryzen 5 1600

Древний кулер с четырьмя теплотрубками Ice Hammer IH-4401

16 ГБ оперативной памяти ADATA DDR4 XPG GAMMIX D20 black (AX4U32008G16A-DCBK20)

SSD Samsung 850 EVO объемом 120 ГБ

Жесткий диск на 250 ГБ

Старенький корпус с верхним расположением блока питания

Остается докупить блок питания и видеокарту и получится весьма шустрый ПК, который еще долго останется пригодным для не особо требовательных игр, а уж работать, серфить интернет и смотреть фильмы на таком "железе" можно будет еще многие годы. Но мне требовался не слишком мощный ПК, с минимальными денежными вложениями, так как он будет летом увезен на дачу и на котором не будут запускаться требовательные игры. Я буду писать на нем блоги, смотреть фильмы, слушать музыку и перепроходить по десятому разу The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout: New Vegas и Grim Dawn с Titan Quest. А еще — ностальгировать, запуская игры для Sega Mega Drive и NES в эмуляторе RetroArch, который тоже требует более-менее шуструю видеокарту, на встроенной графике Intel HD Graphics, к примеру, этот эмулятор выдает всего пару FPS.

Для этого хватит видеокарты уровня GeForce GTX 750 или Radeon HD 7770 и я отправился искать на Авито подходящую модель, а вот блок питания решил взять новый и им стал популярный бюджетный БП DEEPCOOL PF450, который обошелся мне чуть дороже 3000 рублей.

Конечно, можно было поискать БП на б\у рынке, но я предпочитаю покупать новые, так как на Авито нет смысла покупать старые бюджетные блоки питания — их конденсаторы будут уже на грани, если уже не вздувшимися, а брать дорогую модель слишком рискованно. Проще переплатить и взять новый БП в магазине с гарантией, что я и сделал. Не очень привлекательными оказались и "бэушные" видеокарты с ценой ниже 2000 рублей. За эти деньги сегодня продают модели со всего одним гигабайтом видеопамяти и возрастом, превышающим 12-14 лет.

Одним словом — "отвальный хлам", который часто даже внешне выглядит не привлекательно, с многолетней пылью, окисленными платами и расшатанными видеовыходами. К тому же, если немного доплатить, то за 4000-6000 рублей уже можно купить модели в разы производительнее старых GeForce GTX 450, GeForce GTX 550 Ti или Radeon HD 5770 с 1 ГБ видеопамяти, например, GeForce GTX 1050. На этой видеокарте даже в Ведьмак 3: Дикая Охота уже можно вполне нормально поиграть. Но риск купить экземпляр, который выйдет из строя через неделю, никуда не исчезает, ведь даже десятому поколению NVIDIA уже стукнуло девять лет, а "умайненые" Radeon RX 470 или Radeon RX 580 я даже не рассматриваю к покупке.

И тут я вспомнил про недорогие видеокарты от AMD, которые лишены всех этих недостатков — у них никогда не затрещит вентилятор, не потекут термопрокладки и не выйдет из строя HDMI разъем от частого использования. Минус у них только один — они продаются только в комплекте с процессором. Думаю, вы уже догадались, что это встроенная графика Vega для платформы AM4, которая существует на рынке с 2018 года, выйдя немного позже популярных Ryzen первого поколения.

Подобных процессоров существует множество, от совсем слабенького Athlon 220GE, до восьмиядерного Ryzen 7 5700G, но самыми популярными стали модели с шестью ядрами, которые до сих пор массово продаются на Яндекс Маркете. Например, Ryzen 5 5600G.

Недавно вышедший Ryzen 5 5600GT.

Или модель на более старой архитектуре, но более дешевая — Ryzen 5 PRO 4650G.

Но для "дачного" ПК 10000 рублей — это весьма серьезные вложения, поэтому я стал искать подобный процессор на Авито. Но даже четырехъядерные и восьмипоточные Ryzen 5 2400G и Ryzen 5 3400G стоят сегодня весьма дорого, а учитывая то, что графика Vega 7, 8, 10 и даже 11 все равно не позволит играть в новые игры, переплачивать не хотелось. И когда я увидел четырехъядерный Ryzen 3 2200G с графикой Vega 8 всего за 1900 рублей, то не смог устоять и сразу поехал покупать его.

Итак, процессор Ryzen 3 2200G проверен, куплен, принесен домой и сперва я установил его не в материнскую плату GIGABYTE B450M H, а в более дорогую MSI B450-A PRO MAX, у которой есть радиаторы на цепях питания, чтобы посмотреть, на что способна графика Vega 8. Хорошая система питания очень важна для встроенной графики, которая может просто ужаривать фазы питания SoC, особенно в разгоне.

Я сбросил BIOS в настройки по умолчанию, и система без проблем стартанула, а Windows 10 сразу запустилась, как будто и не было смены процессора и видеокарты. Но, доверять установку видеодрайверов системе Windows в автоматическом режиме, особенно после смены NVIDIA на AMD, не стоит и я воспользовался утилитой Display Driver Uninstaller (DDU), которая вычищает из системы все хвосты от старых драйверов.

Сказать, что на четырех ядрах Ryzen 3 2200G, которые даже медленнее, чем ядра Zen у старенького Ryzen 5 1600 за счет порезанного кэша L3, все "летает", конечно же нельзя. По сравнению с Ryzen 5 5600X даже чувствуется, как медленнее работает браузер, а ресурсоемкие задачи, например, установка игр, еще сильнее показывают то, насколько устарел этот процессор. Но, спустя час-другой привыкаешь, и четырех ядер все еще вполне хватает для работы Windows 10, браузера и простых задач. Видео Full HD смотрится без проблем — Vega 8 при его воспроизведении почти не грузится.

И даже 4К видео с 60 FPS идет на этом процессоре плавно.

Далее я решил протестировать то, на что способна графика Vega 8 в 3DMark 11, чтобы сравнить ее с видеокартами - конкурентами по производительности, и в режиме Performance она выдала всего 4265 баллов. Например, GeForce GT 1030 в этом тесте выдавала у меня 5115 балов, что на 20% больше.

А 4265 баллов — это лишь уровень старенькой Radeon HD 7770, но Vega 8 сильно зависит от пропускной способности оперативной памяти, поэтому я решил разогнать все в разумных пределах - ядра процессора, ОЗУ и сам видеочип. Очень радует, что эффективный разгон на процессорах с архитектурой Zen делается просто — через фиксацию частоты и напряжения и никаких многочасовых подборов параметров PBO с настройкой "курвы", как у Zen 3, делать не придется.

Я выставил напряжение VCore в 1.2375 В, добавил 100 МГц частоты на ядра, получив одновременно разгон с андервольтом. Наверняка процессор смог бы взять и 4 ГГц, но ему затем предстоит работать на бюджетной материнской плате, поэтому разгон будет минимальным. Затем зафиксировал напряжение SoC, разогнал ОЗУ с 3000 до 3333 МГц и добавил 100 МГц на графическое ядро.

И даже от такого легкого разгона получился весьма заметный результат — в 3DMark 11 процессор набрал 5078 баллов, почти дотянувшись до уровня GeForce GT 1030.

Теперь можно попробовать, на что способна Vega 8 в играх, но не в требовательных новинках, а в тех, что ей по силам. Например, в The Elder Scrolls V: Skyrim (версии 2011 года, а не обновленной) на максимальных настойках мы получаем 44 FPS, что очень неплохо.

В The Riftbreaker на минимальных настройках с FSR на "качестве" имеем около 40-50 FPS.

В Dying Light на "минималках" — около 40-50 FPS, при желании игру пройти можно.

В свежей стратегии Diplomacy is Not an Option на низких настройках тоже получаем 40-50 FPS.

В стратегии They Are Billions на максимальных настройках графики Vega 8 выдает 35-45 FPS, убавив настройки, можно получить стабильные 60 кадров в секунду.

В Sid Meier's Civilization VI на "минималках" есть большой запас производительности для конечных этапов игры.

Ну и в RetroArch встроенная видеокарта не напрягается совсем даже при эмуляции 3D игр.

Одним словом, даже для нетребовательных игр 2010-х годов производительности Ryzen 3 2200G вполне достаточно, а уж хиты нулевых и вовсе будут летать. Получить за 1900 рублей четырехъядерный процессор вместе с видеокартой уровня GeForce GT 1030 очень неплохо, и я радовался до тех пор, пока не поставил этот процессор в материнскую плату, для которой он и предназначался — GIGABYTE B450M H. Думаю вы слышали выражение "танцы с бубном", которое означает попытку исправить неочевидную проблему с ПК, и в этот раз мне пришлось плясать с бубном над Ryzen 3 2200G целый день.

Проблемы начались сразу — при запуске ПК запускал вентиляторы, но спикер молчал и даже клавиатура не инициализировалась. Я сбрасывал BIOS, переставил процессор, почистил контакты ОЗУ, но ПК запустился только после обратной установки процессора Ryzen 5 1600 и обновления BIOS на последнюю версию, хотя и стоявшая до этого поддерживала Ryzen 3 2200G.

На этом проблемы не закончились, установив драйвера Radeon Software Adrenalin, после старта BIOS и начала загрузки Windows я получал сообщение, что видеокабель не подключен и борьба с этим, ставшим уже знаменитым "черным экраном", заняла еще несколько часов. Я пробовал различные HDMI кабели, долго перебирал настройки BIOS и даже переустановил Windows начисто, но "черный экран" так и появляется, хотя теперь уже не так часто. И в чем его причина — совершенно непонятно.

Итоги

Эти проблемы полностью испортили то впечатление, что произвел Ryzen 3 2200G в начале тестирования. Очень неприятно иметь "железо", которое в любой момент может выдать черный экран, особенно, если нужно воспользоваться им срочно. Но продавать Ryzen 3 2200G я пока не планирую, так как удобно иметь "затычку для сокета" с возможностью вывода изображения, ведь у меня дома два ПК на материнских платах AM4.

Пишите в комментарии, а вы пользовались процессорами серии "G" от AMD и сталкивались ли с подобными проблемами? А еще я порекомендую вам прочитать парочку моих блогов:

