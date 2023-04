По чистой производительности модель хороша, но плохо справляется с трассировкой лучей

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, стоимость топового графического ускорителя AMD предыдущего поколения, Radeon RX 6950 XT, впервые опустилась в некоторых магазинах ниже 600 долларов США. Это позволяет модели напрямую конкурировать по цене с новенькой RTX 4070, хотя в плане трассировки лучей «четыре тысячи семидесятая», конечно, гораздо лучше, поддерживает она и технологии DLSS 3 и Frame Generation. Зато у RX 6950 XT 16 гигабайт видеопамяти.

По данным VideoCardz, модификацию RX 6950 XT Phantom Gaming, обладающую массивной системой охлаждения и занимающую 3 слота, можно приобрести за 599 американских долларов в магазине Newegg при вводе специального промокода – без него карточка стоит 629 долларов. Также покупателям полагается копия игры The Last of Us Part 1 стоимостью 60 долларов. Примечательно, что когда RX 6950 только вышла, она предлагалась за 1100 долларов – с мая 2022 года модель подешевела в 2 раза. По статистике ритейлеров, видеокарта продается плохо, поскольку геймеры предпочитают более современные модели, адекватно справляющиеся с рейтрейсингом. От графических ускорителей стоимостью более 600 долларов любители компьютерных игр ожидают возможности играть в любые проекты с трассировкой лучей, и здесь карты NVIDIA явно смотрятся более предпочтительно.