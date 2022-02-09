Смартфон потом можно будет заменить на более новый

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Компания МТС предложила пользователям новый сервис - аренду Apple iPhone линеек 13, 12, 11 и XR со внесением ежемесячной платы. Арендовать смартфон можно на срок от месяца до года с последующим продлением или заменой на более новый, а плата зависит как от устройства, так и от того, на краткий или на длительный срок оно предоставляется. За вариант-минимум в виде iPhone SE придется отдавать чуть больше 3 тысяч рублей в месяц, за топовый же Apple iPhone 13 Pro Max - 9250 рублей в месяц.



На своем сайте МТС указывает, что потребитель не несет ответственности за небольшие царапины и потертости, возникающие в ходе использования девайса, в случае же серьезных повреждений будет назначена экспертиза, которая определит, сколько придется доплатить. Важно отметить, что арендованный смартфон совсем не обязательно будет новым и без следов использования, но перед предоставлением новому пользователю он будет обработан при помощи нетоксисных чистящих средств. В большинстве случаев устройство предоставляется в аренду без залога, но в отдельных случаях он необходим - условия сообщит по телефону менеджер.