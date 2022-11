Однако с прошлого месяца стоимость каждого кадра поднялась с 345 до 358 российских рублей

реклама

Ровно месяц назад мы разбирали наиболее выгодные предложения в рейтинге "Цена за FPS", и за этот период цены мало того что не упали ниже на самые интересные предложения, так мы еще и можем наблюдать небольшое повышение стоимости победителей данного топа.

Разберём, как обстоят дела непосредственно у зелёной компании. Игровые тесты проводились в следующих играх: Red Dead Redemption 2, Rainbow Six Siege, Far Cry 6, Hitman 3, Dying Light 2 и Shadow of the Tomb Raider. Настройки графики выставлены на средних значениях, а разрешение экрана 2560 на 1440 пикселей. При подсчёте на 19 октября 2022 года самой выгодной видеокартой оказалась Nvidia GeForce RTX 3060 Ti с ценой в 345 рублей за каждый кадр в секунду. Однако, уже в ноябре того же года, цена за кадр составит 358 рублей.

И с учётом бесперспективности за эти месяцы майнерской деятельности, становится любопытно, что поддерживает цены на видеокарты? Победителем рейтинга вновь стала Nvidia RTX 3060 Ti, и судя по всему с ценником до 36 тысяч рублей данное решение имеет немалую популярность, раз отечественные магазины могут позволить себе повышать цены.

Всё же модели от Nvidia пользуются большим спросом, нежели схожие по мощности видеоадаптеры от главного конкурента - AMD. Именно зелёные видеокарты позволяют запускать игры с трассировкой лучей, делающей картинку более реалистичной, и не иметь при этом колоссальную просадку в FPS. Вдобавок имеется технология DLSS, позволяющая еще и нарастить количество кадров в секунду, данная опция имеется в большем количестве игр, чем FSR от красной компании.

рекомендации 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Пиши на наш сайт и зарабатывай Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке 4090 в Регарде, цена норм RTX 3080 за 59 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 51тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming за 25 тр

По логике вещей цены на адаптеры должны и дальше снижаться, но учитывая это - хоть и незначительное повышение стоимости, дно уже где-то рядом.