Алюминиевый сплав серии 5080, из которого изготавливается корпус смартфона, хорошо отводит тепло, но имеет слишком мягкую структуру, уязвимую к любым падениям.

Пользователи продолжают публиковать в социальных сетях фотографии своих iPhone 17 Pro Max, которые получили повреждения корпуса при, казалось бы, штатных обстоятельствах. Особый резонанс вызвал пост Эрики Гриффин. Девушка рассказала, что её iPhone 17 Pro Max выпал из детской коляски, и хотя телефон был надежно упакован в чехол известного бренда, корпус смартфона не уцелел. На снимках отчетливо видна вмятина на рамке, и чехол тут явно не помог.

Источник изображения: Techradar

Инсайдеры, в частности известный информатор Шрёдингер, пояснили: в iPhone 17 Pro Max используется алюминиевый сплав серии 5080. Выбор пал на него не случайно — этот сплав лучше отводит тепло, что критически важно для работы мощного чипа и испарительной камеры внутри. Стоит напомнить, что в Pro Max стоит продвинутая система охлаждения. Чтобы этот механизм работал эффективно, тепло должно уходить в корпус, и сплав 5080 справляется с этой задачей на ура. Источник изображения: Erica Griffin

Вот только с прочностью у него беда. Для сравнения, в обычном iPhone 17 используется более распространённый сплав серии 6000. Он прочнее и лучше держит удар, но хуже рассеивает тепло. В результате базовая модель чувствует себя увереннее при падениях, а топовая — получает вмятины даже при не самых жёстких контактах с различными поверхностями.

Ситуация получилась парадоксальная. Инженеры Apple победили перегрев, но проиграли битву за живучесть. Владельцы Pro Max, по сути, стали заложниками ситуации — из-за мягкости сплава любое падение, даже в чехле, может оставить заметную вмятину. Источник изображения: Erica Griffin

Очевидно, производитель сделал ставку на то, что большинство пользователей носят телефоны в чехлах и не роняют их. В свою очередь производители чехлов обещают защиту, но они вряд ли рассчитывали, что им придётся противостоять ещё и аномально мягкому металлу.

