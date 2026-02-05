Также в компании заявили, что продажи консолей PlayStation 5 впервые превысили отметку в 90 млн.

Пока рынок компьютеров сотрясает кризис поставок памяти, Sony даёт понять, что её консоли это не коснётся. Финансовый директор компании Линь Тао официально подтвердила, что минимально необходимые объёмы оперативной памяти для производства PlayStation 5 уже зарезервированы. Это гарантирует, что консоли будут стабильно появляться на полках вплоть до декабря 2026 года.

Источник изображения: Sony

На этом фоне Sony смотрится увереннее многих. AMD уже повышает цены на видеокарты из-за дороговизны памяти, Nvidia фактически свёртывает выпуск отдельных моделей, а Nintendo лишь осторожно заявляет, что изучает ситуацию. Sony же действует на опережение.

Однако, компания не отрицает некоторых проблем. Переговоры с поставщиками памяти продолжаются, а рост цен на компоненты никуда не девается. Чтобы смягчить удар по экономике консоли, Sony делает ставку на два ключевых направления. Во-первых, это более активная монетизация огромной установленной базы — тех десятков миллионов пользователей, у которых PlayStation 5 уже стоит под телевизором. Во-вторых, компания будет наращивать доход от софта и онлайн-сервисов, таких как подписка PlayStation Plus и продажи цифровых игр.

Несмотря на небольшое замедление, продажи PS5 перешагнули важный рубеж в 90 миллионов консолей, хотя в прошлом году за тот же период их продали на 1,5 миллиона больше. Гораздо важнее для будущей стратегии другие цифры: за последний квартал было продано 97,2 миллиона копий игр для PS4 и PS5, а ежемесячная аудитория сети PSN выросла до 132 миллионов активных пользователей. Даже если затраты на производство железа вырастут, компания планирует компенсировать это за счёт прибыли от многомиллионной экосистемы.

