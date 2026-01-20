Также стало известно, что компания пока не ведёт активную работу над обновлённой версией Resident Evil 5.

Поклонникам серии Resident Evil в 2026 году явно не придётся скучать. Вслед за девятой частью, Resident Evil Requiem, в которой вернётся Леон С. Кеннеди, фанатов, вероятно, ждёт ещё один крупный анонс — ремейк Resident Evil Code: Veronica.

Resident Evil Code: Veronica

Информацию о планах Capcom раскрыл известный инсайдер Dusk Golem. В ответ на слухи о возможном ремейке пятой части, которые появились после загадочных постов актрисы озвучки Шевы, он категорично заявил, что в этом году НЕ будет анонсировано никакого ремейка Resident Evil 5. Вместо этого, по его словам, позже в этом году будет представлен ремейк игры, название которой начинается на «C» и заканчивается на «ode Veronica».

Если информация подтвердится, это станет небольшим сюрпризом для сообщества. Хотя слухи о ремейке Code: Veronica ходили давно, многие ожидали, что Capcom вначале представит обновлённую версию Resident Evil Zero. Авторитет Dusk Golem подкрепляется прошлыми утечками: именно он ещё до анонса сообщил, что Леон станет одним из главных героев в Requiem.

Оригинальная игра Code: Veronica 2000 года, хоть и любима фанатами, содержит ряд устаревших и спорных решений: внезапные переключения между Клэр и Крисом, знаменитая «ловушка с огнетушителем», из-за которой можно навсегда потерять доступ к мощному оружию, а также резкие скачки сложности.

Успех недавнего ремейка четвёртой части доказал, что Capcom умеет бережно модернизировать классику, не ломая её дух. Теперь команде предстоит проделать ещё более тонкую работу, адаптируя игру старой школы.