Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Владелец интернет-кафе сообщил о 15 случаях выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
По его словам, это составляет 10% от общего количества систем.

Проблема массовых отказов флагманских процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, судя по всему, выходит за рамки одного вендора материнских плат. О масштабных сбоях сообщил владелец интернет-кафе, развернувший партию из 150 таких чипов.

Пользователь Reddit под ником RealisticLoad3327 заявил, что с марта текущего года в его заведении вышли из строя уже 15 из 150 процессоров Ryzen 7 9800X3D. Уровень отказов в 10% является очень высоким для новых моделей. Поломки, по его словам, происходят хаотично, с интервалом в одну-две недели, а свой опыт работы с данными чипами он характеризует как «ужасный».

Все вышедшие из строя ПК были построены на платах ASUS B650M-AYW WiFi с обновлённым до версии 3283 BIOS, который, как утверждает ASUS, должен повышать стабильность. При этом разгон, включая функцию Precision Boost Overdrive (PBO), не применялся. В качестве блоков питания использовались модели Huntkey на 850 Вт с сертификацией 80+ Gold, чья репутация в среде энтузиастов неоднозначна. Впрочем, эксперты склоняются к мнению, что проблема может быть далеко не в источнике питания.

Если ранее сообщения об отказах в основном концентрировались вокруг плат ASRock, то этот случай указывает на возможный отраслевой масштаб проблемы. Однако AMD и её партнёры до сих пор не представили исчерпывающего решения, раскрывающего первопричину дефектов.

#amd #процессоры #ryzen #9800x3d
Источник: wccftech.com
18
Показать комментарии (18)
