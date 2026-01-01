Проблема массовых отказов флагманских процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D, судя по всему, выходит за рамки одного вендора материнских плат. О масштабных сбоях сообщил владелец интернет-кафе, развернувший партию из 150 таких чипов.

Пользователь Reddit под ником RealisticLoad3327 заявил, что с марта текущего года в его заведении вышли из строя уже 15 из 150 процессоров Ryzen 7 9800X3D. Уровень отказов в 10% является очень высоким для новых моделей. Поломки, по его словам, происходят хаотично, с интервалом в одну-две недели, а свой опыт работы с данными чипами он характеризует как «ужасный».

Все вышедшие из строя ПК были построены на платах ASUS B650M-AYW WiFi с обновлённым до версии 3283 BIOS, который, как утверждает ASUS, должен повышать стабильность. При этом разгон, включая функцию Precision Boost Overdrive (PBO), не применялся. В качестве блоков питания использовались модели Huntkey на 850 Вт с сертификацией 80+ Gold, чья репутация в среде энтузиастов неоднозначна. Впрочем, эксперты склоняются к мнению, что проблема может быть далеко не в источнике питания.

Если ранее сообщения об отказах в основном концентрировались вокруг плат ASRock, то этот случай указывает на возможный отраслевой масштаб проблемы. Однако AMD и её партнёры до сих пор не представили исчерпывающего решения, раскрывающего первопричину дефектов.