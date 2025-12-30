Основное внимание уделяется игровой модели 7G106, способной конкурировать с GeForce RTX 4060.

Согласно последней информации, китайская компания Lisuan начала отгрузки первых партий своих GPU серии G100 на базе архитектуры TrueGPU. Это говорит о переходе от анонса к реальной коммерциализации продукта.

Самой обсуждаемой моделью стала игровая 7G106. На этапе анонса Lisuan заявила, что её производительность находится на уровне видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060, а в некоторых ранних тестах даже опережает её. Технические характеристики выглядят солидно для первого серьёзного продукта: 192 текстурных блока, 96 блоков растеризации ROPs и производительность до 24 TFLOPS (FP32). Карта обладает 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной.

Серия G100 включает две модели: упомянутую игровую 7G106 и профессиональную 7G105 с 24 ГБ памяти GDDR6 и поддержкой ECC. Оба чипа производятся по 6-нанометровому техпроцессу TSMC (N6) и поддерживают современные API, включая DirectX 12, интерфейс PCIe 4.0, а также собственную технологию апскейлинга NSRR — аналог DLSS и FSR. Особенностью архитектуры является поддержка платформы Windows-on-Arm.

Производство чипов стартовало в Китае 15 сентября 2025 года. Начало поставок конечным заказчикам доказывает, что Lisuan преодолела ключевой технологический барьер. Успех этого проекта имеет огромное символическое значение для Китая. Он демонстрирует прогресс в стратегии технологического суверенитета в области графики — то, чего пока не смогли достичь другие местные игроки, например, Moore Threads.