Игрок сможет выходить на арену против побеждённых ранее врагов. Последние при этом будут сильнее, чем в основной кампании

Игра Black Myth: Wukong была удостоена титула «Игра года» на премии The Golden Joystick Awards. Во время своей благодарственной речи директор проекта Фэн Цзи отметил, что «в этом году вас могут ждать некоторые сюрпризы». Хотя уже появились слухи о выходе сюжетного дополнения в начале 2025 года, фанаты активно обсуждали, на что именно намекал директор.

Вероятно, речь была о новом патче игры. Как подробно описано на сайте Game Science, Wukong обзавёлся новыми игровыми режимами: Return of Rivals и Gauntlet of Legends. Первый режим, Return of Rivals, позволяет герою сразиться с любым ранее побежденным боссом, причём его можно дополнительно усложнить, выбрав один из трех уровней сложности. Gauntlet of Legends, в свою очередь, представляет собой режим орды, где игрок может сражаться с волнами врагов, используя проклятия для увеличения вызова. Однако, игрокам вновь предстоит одержать победу над врагами в основной игре, чтобы они стали доступны в этом режиме. Эти противники также обладают новыми навыками и атаками.

После прохождения испытания можно получить уникальные награды, такие как Сияющие Чешуйчатые Пеллеты и их рецепты, несколько напитков и некоторые другие. Кроме того, игроки могут заполучить новое снаряжение, включая Трёххолмовую Корону, Молот Цинь, Клыкастый Цианитовый Посох и Посох Питающегося Древня.

В игре появилась новая функция под названием «Карта путешественника», где «знатный мастер запечатлел эти пейзажи, организовав их в карты для навигации и пометок». Кроме того, представлен новый комплект брони в честь раннего празднования китайского Нового года. Набор «Роскошь» доступен всем игрокам в разделе «Подарок первопроходца» в любом Храме Хранителя.