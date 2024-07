На данном предприятии будут производиться аккумуляторы для 50 тысяч автомобилей ежегодно

Корпорации Hyundai Motor Group и LG Energy Solution открыли завод по производству аккумуляторов в Индонезии стоимостью 1,1 миллиарда долларов США. Это первый завод такого рода в истории страны, которая стремится стать центром производства электромобилей и ряда других технологий.

Завод, возведенный в Западной Яве, о строительстве которого было объявлено в 2021 году, начал свою работу в среду, как сообщает трансляция из офиса секретариата президента Индонезии. Он будет производить достаточное количество аккумуляторных ячеек для использования в 50 тысячах электромобилях ежегодно, по информации координирующего министра по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджайтана.

Индонезия использует свои обширные ресурсы никеля для производства аккумуляторов, в целях привлечения инвестиций в сектор электромобилей. Это было важным аспектом политики «нисходящей цепочки» уходящего президента Джоко Видодо. Страна уже производит 50% мирового никеля, и ее доля продолжит расти в ближайшем будущем.

Китайские компании Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. и BYD Co. также планируют строительство производственных объектов в Индонезии, привлекаемые налоговыми льготами и доступной стоимостью электроэнергии. В последние годы всё больше крупных игроков рассматривает данный регион, как наиболее благоприятный для развития технологий.