Согласно имеющимся данным, Zhidou, Haima и Aiways возобновляют свои производства и планируют наладить экспорт электромобилей

Как минимум три малоизвестных китайских производителя электромобилей ожили после того, как отрасль была признана "новой производительной силой". Этот лозунг, придуманный лидером Китая Си Цзиньпином для поощрения передовых технологий, стал основой для возрождения данных компаний.

Одним из таких производителей является Zhidou Electric Vehicles Co., производитель микроавтомобилей, который обанкротился в 2019 году. Однако сейчас компания объявила о завершении реструктуризации с помощью Aima Technology Group Co. и автопроизводителя Zhejiang Geely Holding Group Co. Теперь Zhidou возобновляет производство и планирует выпустить новый электромобиль под названием Zhidou Rainbow в апреле этого года.

Еще одним производителем, который оживился, является Haima Automobile Co., страдавший от убытков в течение многих лет из-за низких продаж. В январе Haima передала свое управление и активы муниципальному правительству Чжэнчжоу в центральном Китае. В результате этого предприятие получило шанс возрождения и начало активно работать над производством электрических минивэнов модели EX00.

Также компания Aiways Automobile Co., которая прекратила производство и прекратила выплаты своим сотрудникам в середине прошлого года, получила финансирование в этом году и сейчас занята возрождением своего производства. Согласно сообщениям, бренд будет ориентирован на экспорт, а не на внутренний рынок.

"Новая производительная сила" стала модным словом на переговорах Всекитайского Собрания Народных Представителей в этом году. Государственное информационное агентство Синьхуа определило это понятие как высокоэффективное и высококачественное производство, которое основывается на технологических инновациях, в отличие от традиционного производства, зависящего от больших объемов инвестиций.

Начало возрождения Zhidou и Haima было отмечено посетителем завода Чжидоу - губернатором провинции Ганьсу Жэнь Чжэньхэ. Он выразил свою удовлетворенность началом производства и выразил надежду на скорое развитие компании для увеличения "новых производительных сил".