Компания продолжает работу над усовершенствованием аккумуляторов для мобильных устройств, добиваясь большей ёмкости при меньших габаритах

TDK Corporation обнаружила растущий спрос на новую линейку аккумуляторов для смартфонов в Азии. Они стремятся изменить правила игры, обеспечивая большую мощность в более тонких устройствах. Генеральный директор TDK, Нобору Сайто, отметил, что Apple Inc. был первым производителем смартфонов, который применил эту технологию.

В первом полугодии 2023 года TDK начала поставки малогабаритных литий-ионных аккумуляторов с кремниевыми электродами от своей дочерней компании ATL. TDK является крупнейшим производителем аккумуляторов для смартфонов в мире и одним из ведущих участников в гонке за улучшение хранения энергии. Ее конкуренты применяют разные подходы, включая создание более компактных и более энергоемких батарей, использование элементов на основе графена, твердотельных батарей, водородных топливных элементов и натрий-ионных батарей.

Нобору Сайто отметил, что чтобы сохранить лидерство на насыщенном рынке смартфонов, TDK должна продолжать разрабатывать новые технологии, чтобы дифференцироваться от конкурентов. Он подчеркнул, что в данной сфере есть еще много места для развития технологий.

На данный момент TDK является единственным массовым производителем кремниево-углеродных аккумуляторов для смартфонов. Они вызывают особый интерес у производителей мобильных телефонов, которые стремятся получить преимущество на рынке с помощью ультратонких устройств и различных конструкций, позволяющих использовать аккумуляторы большой емкости.

Одним из примеров такого стремления является новейший складной смартфон компании Honor Device Co., Magic V2, толщиной менее 10 мм. Компания Honor с конкурентами, такими как Huawei Technologies Co., Oppo Co. и Xiaomi Corp., борется за рынок смартфонов в Китае и Азии в целом.