Стоит напомнить, что студия Saber Interactive (создатели Space Marine 2) основана в 2001 году, а ее основной офис находится в Санкт-Петербурге.

Дэвид Голдфарб - геймдизайнер, бывший сотрудник DICE, работавший над многими крупными проектами студии, включая Mirror’s Edge и Bad Company. Он также известен как основатель шведской студии The Outsiders. Эта студия ответственна за создание посредственного темп-шутера Metal Hellsinger, единственной сильной стороной которого является саундтрек.

Некоторые игровые сайты недавно обратили внимание на сообщения Голдфарба в социальной сети X. Дело в том, что Дэвид делился своими мыслями по поводу горячо ожидаемой Warhammer 40,000: Space Marine 2 - "не могу дождаться, чтобы сыграть в Space Marine 2". Однако сегодня он полностью изменил свое мнение, поскольку "игра сделана в России".

В комментариях Дэвиду напомнили о еще одном из грядущих больших проектов Heroes of Might and Magic: Olden Era, который тоже создается российскими разработчиками, несмотря на то, что сама студия Unfrozen базируется на Кипре. Голдфарб ответил, что не собирается покупать эту игру, а также продукцию другой кипрской студии Owlcat Games, и это не смотря на то, что по его словам "серия Pathfinder действительно очень хороша".

В данный момент студия Голдфарба The Outsiders работает совместно со студией Funcom над многопользовательской ролевой игрой Dune Awakening.