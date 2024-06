На YouTube-канале SxyBiscuit, посвященному во многом проектам WarHorse, состоялось интервью с PR-менеджером студии сэром Тоби (Тобиасом Штольц-Цвиллингом). Одна из первых тем, которые затронул ведущий Рокси Кларк касалась точек интереса встречающихся в игре. К примеру, в первой части Kingdom Come была жуткая хижина в лесу, по всей видимости принадлежащая серийному убийце. Поскольку в сиквеле будет открытый мир большего размера, авторы игры решили уделить подобным местам больше внимания. Теперь точки интереса будут встречаться чаще, а их детализация и интерактивность возрастут. То же самое можно сказать по поводу различных секретов и пасхалок.

Также Тобиас рассказал о подходе к некоторым сюжетным квестам в Kingdom Come Deliverance II. Поскольку большую роль в сюжете играет политика, главный герой будет вовлечен в различные интриги, что повлияет на вариативность квестов и диалоговую систему. Игроку придется быть очень осторожным и продумывать каждый шаг, решая кому стоит доверять, а кому нет.

Серия Kingdom Come Deliverance - игры со средневековым сеттингом, с акцентом на историческую достоверность. Однако в сети не утихают споры по поводу современной повестки. Тобиас дал комментарий по поводу этой темы - "Я бы хотел высказаться по поводу разнообразия (diversity), это довольно тупая тема для разговора, если честно, та тема которую мы не хотим развивать. Чтобы закрыть вопрос, могу сказать, что мы создавали KKD1 и KKD2 опираясь на наши знания об истории, и не задавались вопросами о разнообразии, да и что вообще значит разнообразие? Каждый понимает это по своему, к примеру американцы понимают это не так как европейцы. В конце концов это просто видеоигра, которая должна стать развлечением для всех. И никто не заставит нас добавлять в игру то, что мы не хотим в ней видеть."

Ведущий задал вопрос по поводу смены издателя. Тобиас ответил, что студия имеет полную свободу для творчества, издатель не заставляет ничего менять и добавлять в игру. Также Deep Silver не против того , что проект получился довольно жестоким и кровавым. Единственный человек который может оказать существенное влияние на проект это сооснователь студии WarHorse, руководитель проекта и ведущий сценарист Даниэль Вавра.

В рамках интервью, также обсудили возможность выхода дополнений и поддержку модов. Тобиас уверен, что для игры будет выпущен дополнительный контент, но это не является приоритетом для студии в данный момент, поскольку основная игра все еще находится в разработке. После релиза Kingdom Come Deliverance II разработчики намерены поддерживать проект на протяжении нескольких лет, как это было с первой частью. Тобиас привел в пример издание Kingdom Come: Deliverance Royal Edition, которое до сих пор не потеряло актуальность (кстати, на момент написания статьи онлайн игры в Steam составлял 8,761 игроков!).

Касательно модификаций, можно с уверенностью сказать, что разработчики понимают их значение для игры. Однако реализовать поддержку модов для консолей не получится. На ПК все может сложиться иначе, сложная архитектура движка CryEngine, является препятствием для создания инструментария, но возможно разработчики займутся этим вопросом после выхода игры и последующих обновлений.

Шнапс для сохранений останется в игре, разработчики хотят, чтобы игрок обдумывал свои действия и игровой процесс не скатывался в сейвскам. Механика претерпела небольшие изменения, но в основе система сохранений останется прежней. Для удобства игрока было создано больше точек автосохранений по сравнению с первой частью, также шнапс теперь будет легче найти.

Тобиас подчеркнул, что почти все аспекты первой части игры останутся в сиквеле, но при этом будут улучшены. Это касается, в том числе и активностей, таких как турниры и даже игры в кости. Боевая система также подверглась доработке. Анимации боя с нуля записаны в студии захвата движений, для этой работы были задействованы эксперты по различным видам средневекового оружия. Благодаря этому каждый экземпляр оружия имеет свои анимации и ощущается по своему, а сама боевая система стала немного легче в освоении. Также в игре появится древковое оружие, арбалеты и реннее пороховое оружие.

В Kingdom Come Deliverance II появится возможность освоить кузнечное дело. Поскольку Генри сын кузнеца, разработчики планировали добавить это ремесло еще в первой части игры, но это оказалось непростой задачей, систему пришлось пересобирать с нуля. Работа в кузне будет реализована по средствам мини-игры, в которой игроку предстоит все делать в ручную, раздувать меха нагревая очаг, следить за цветом разогретого железа, бить молотом задавая форму вашему оружию и так далее, все это без использования меню. Также игроку предстоит находить различные материалы для создания снаряжения в кузнице.

Генри - персонаж, который развивал свои навыки на протяжении всей первой части игры. Прокачку главного героя в Kingdom Come Deliverance II Тобиас объяснил так - "В KKD1 Генри имел дело с местными фермерами, бандитами, в общем с довольно незначительными проблемами, а в KKD2 он как бы переходит в высшую лигу, участвует в разборках между королями, общается с высокой знатью при дворе, погружаясь в гущу этих событий." - Вполне логично, что главному герою придется постигать что-то новое в продолжении своего пути. К тому же игра создается с расчетом на новых игроков, которые не имеют представления о событиях первой части Kingdom Come. Однако в Kingdom Come Deliverance II будут некоторые моменты в которых игрок ориентирующийся в сюжете первой части будет вознагражден, в основном такими моментами станут диалоги между персонажами.

Сюжет во многом будет похож на средневековый бадди-муви, поскольку одной из основных тем игры станут приятельские отношения между Генри и Яном Птачеком. Также Генри предстоит найти единомышленников среди нового окружения и заручиться их поддержкой. Это отразится и на геймплее, судя по всему в игре появится система напарников.

В завершающей части интервью ведущий попросил, чтобы разработчики добавили функцию моментального отключения HUD по нажатию кнопки. Довольно удобная функция для создания скриншотов.

Kingdom Come Deliverance II должен выйти в этом году, в данный момент разработчики стараются найти удобную дату релиза, но они не обнародуют ее до тех пор, пока не будут уверены в том, что проект полностью готов, и сможет выйти в срок.

Остается только ждать, таких проектов сегодня не много, особенно учитывая независимость студии WarHorse и тот факт, что разработчиков не в чем не ограничивает издатель, а также, что они не подвержены влиянию компаний отстаивающих DEI повестку (Diversity, equity, and inclusion - Разнообразие, равенство и инклюзивность).