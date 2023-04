За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

EA is always watching…

реклама

The Sims 4 вышла аж в 2014 году, и пора уже обновлять игру, чем занялись разработчики из Maxis. Уже известно, что пятая часть симулятора жизни находится в активной разработке, сейчас проект называется Project Rene. Анонс проекта состоялся осенью прошлого года, и в том же году через несколько месяцев мы увидели первый геймплей, который, сильно отличается от четвертой части, в особенности стилистикой и интерфейсом. Сами же создатели считают, что это будущее серии, которое продвинет франшизу вперед. Мы знаем, что игра "сильно переработает старые механики и будет отличаться от четвертой части, причем значительно". Но, насколько это будет значительно, и что мы уже знаем сейчас, а также какие конкуренты сейчас имеются у Project Rene? Вот, давайте сегодня с этим моментом и разберемся.

Project Rene:

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

The Sims 5 теперь официально анонсирована под названием Project Rene, а четверка теперь полностью бесплатна — все это произошло 18 октября прошлого года. Только вот дополнения на десятки тысяч остались платными, так что на доходах компании это не сильно сказалось. Этакое псевдо Free-to-Play, поскольку в базовой четверке делать буквально нечего. Нужно либо искать модификации, которые значительно расширят игру, либо покупать DLC, ибо взломок для них я еще никогда не видел. Вывод: Free-to-Play определенно самое странное решение разработчиков четверки за все годы начиная с 2014. А вот, положительная сторона этого события — анонс пятой части, вот тогда вышел данный трейлер:



реклама

Ясно, что пройдет несколько лет, прежде чем проект релизнется. Однако первое тестирование начнется значительно раньше. По информации инсайдеров, некоторые люди уже смогли получить доступ к тестированию (предположительно, это сами разработчики, тестеры и их знакомые, которые, кстати слили некоторый геймплей в сеть). И да, геймплей только доказывает, что игра на ранней стадии разработки, поскольку сейчас работает только постройка зданий и обустройство их. А вот редактор персонажей, полноценная жизнь и другие плюшки из дополнений еще не реализованы. Я надеюсь, что создатели не повторят ошибку, как с базовой игрой The Sims 4. Если у пятерки тоже будет мало контента, то ее задавят конкуренты по всем фронтам, которых с каждым годом становится все больше, но об этом поговорим позже. А, геймплей еще должны расширить, я надеюсь.

А вот объяснение, почему рабочее название проекта именно Project Rene: "Мы выбрали Project Rene, потому что оно напоминает такие слова, как обновление, ренессанс и возрождение, и представляет нашу обновленную приверженность франшизе".

"Вот что мы делаем - мы открываем новое будущее для The Sims с новым игровым опытом и многим другим. - с презентации Behind the Sims в октябре.

реклама

Что ж. Создатели пытаются сказать нам, что планируют основательно переработать основу проекта. Из слов выходит, что разработчики из Maxis желают возродить франшизу — это видимо, намек на возвращение легендарного открытого мира в игру, как было в третьей части. Это как раз та часть, которая осталась самой популярной в сообществе. А вот обновление означает, что они собираются значительно обновить доступный функционал, и видимо расширить его в базовой игре. Видимо, попытка зарабатывать с помощью дополнений не очень зашла издателю. Да и это имеет смысл, ибо популярность игры значительно снизилась после такого подхода. Как говорится лучше зарабатывать медленнее, но значительно дольше, чем быстро, но недолго, это обычно приносит больше средств в итоге.

Это новое будущее требует от нас оставаться верными тому, чем всегда был The Sims. Одновременно мы стремимся к развитию жизни в игре. Нам необходимо обновить искусственный интеллект, настройки и симов. А также мы планируем создать возможность делиться историями с друзьями на ваших любимых устройствах.

Эта часть из стрима напоминает нам, что разработчики планируют создать в игре работоспособный режим с мультиплеером. Из последних сливов нам известно, что разработчики позволят нам строить и обустраивать квартиру/здание в многопользовательском режиме. Я надеюсь, что режим жизни также смогут реализовать, сделав его кооперативным. Ну, а можно разработать отдельный режим, как ММО, где люди будут жить на одном сервере. Раньше эксперимент с онлайн-игрой был, однако он провалился. Но в 2023 году такой эксперимент может принести в разы больше денег чем раньше, ведь ценности у геймеров поменялись.

реклама

Также как стало известно, появится кроссплей. Разработчик игры рассказал, что будет возможность играть и на компьютере, и на мобильном устройстве, передавая сохранение и работы через галерею. Я не знаю, что это покажет нам в итоге, и будет ли возможность поиграть в режиме жизни. Но, я знаю точно, что реализуют возможность создавать свое здание и семью через полноценный редактор как на ПК, и передавать данные между различными устройствами, включая через устройство ваших знакомых. Будет ли такая система поддерживать передачу файлов через интернет — неясно. Но, думаю, что будет, ибо ограничиваться только локальной сетью в 2023 году будет довольно тупо, согласитесь?

Дата релиза и ранний доступ, когда ждать тестирование, и что там будет:

До релиза Project Rene остается ждать еще несколько лет в лучшем случае, и этот финансовый год определенно обойдется без очередного симулятора жизни. Да, имеются большие сливы геймплея, но все они лишь доказывают ту мысль, что игра совершенно не готова. Даже самые базовые функции все еще не реализованы, и выглядят обрезанными, готовыми лишь для альфа-тестирования. Но, есть и хорошая новость - Maxis будет приглашать фанатов из сообщества тестировать игру. Это будет маленькая волна случайных приглашений следящих за игрой, и они смогут поиграть в альфа-версию, и поделиться с создателями своим мнением. Как я понимаю, те, кто смог попасть на тестирование, смогут в будущем играть на каждой новой версии. К сожалению, никаких секретов разработчиков, и то, как попасть на это тестирование - я не знаю, а потестить данный проект было бы не лишним перед написанием статьи. Было лишь подтверждено, что игра The Sims 5 или же Project Rene выйдет "спустя долгие годы". Нам в любом случае придется набраться терпения, и ждать. Вероятно, даже GTA VI выйдет раньше данного тайтла. Хотя, последние неожиданные анонсы, такие как Cities: Skylines 2 дают нам надежду на хорошее будущее в игровой индустрии. Также, конечно, конкуренты ускоряют движение к релизу, поскольку Maxis давно не держит целый рынок этого жанра. Если та же Paradox успеет выстрелить со своим проектом Life By You - Maxis, определенно конец в некотором смысле. Правда, это только мои размышления... Да и Life By You находится на ранней стадии разработки.

Пирсон на презентации сказал, что презентация проекта знаменует собой начало путешествия на несколько лет. Пирсон также добавил, что анонс состоялся очень рано. Обычно, создатели никогда не делились информацией на такой стадии разработки, то бишь за несколько лет до запуска.

А вот, что касается раннего доступа, то тут сложнее. Maxis официально готова к проведению нескольких тестирований. Также разработчики сказали, что хотят привлечь сообщество к разработке. Как мы знаем, ранний доступ это отличная функция, чтобы разрабатывать игру вместе с игроками. Но, в прошлом разработчики к такому никогда не прибегали. Да и в истории издателя Electronic Arts таких игр вроде нет... Если ошибаюсь, прошу сказать, какие игры вышли от EA в раннем доступе.

Точно ясно, что будут проходить регулярные тестирования. В течение нескольких следующих лет разработчики будут выпускать различные альфа и бета-билды, а инсайдеры будут по-дружески сливать всю доступную информацию оттуда нам. И если честно, все это так не похоже на традиционный тест. Но, известно, что некоторые группы людей смогут принять активное участие в разработке. Возможно, даже будут иметь возможность поговорить прямо с создателями. Как минимум, я так предполагаю. Некоторые студии после тестирования проводят интервью, и это действительно хорошая практика. Если ты уж и стал бета-тестером, будь добр помогать создателям и делиться мнением, а не просто играть и уходить с плохим/хорошим мнением об игре до ее релиза.

Что будет на тестировании? В целом, нам будут показывать отдельные механики и давать их тестировать. Например, в первом тестировании нам позволили строить свою квартиру и покупать мебель. При этом там отсутствовал режим жизни и редактор персонажей. Да и сами персонажи еще не готовы были на тот момент (ноябрь прошлого года). Может быть, их уже немного, да улучшили. А если нет, то я пожалуй откажусь от покупки проекта.

На прошлом тестировании также была доступна функция покупки домов. Ну, в целом, это то, что реализовать не так сложно. Весь прошлый тест был заточен на кастомизацию и постройку зданий. Также отмечу, что был замечен функционал из дополнения City Living для Sims 4. Это наводит на мысль, что создатели будут использовать механики прямиком из своих прошлых дополнений для четверки, чтобы сделать разработку легче, а базовую игру пятерку крупнее. Типичная практика для самого лучшего издателя в мире - Electronic Arts. А если серьезно, то это даже хорошо. Нам не будут вводить старый функционал в очередном дополнении ценою в базовую игру, и мы сможем сразу использовать данный функционал без переплат. А то, что в пятерке будет куча дополнений — не сомневаюсь. Это классическая практика для Maxis и издателя, так что довольно глупо ожидать другого подхода к монетизации. Может быть, их остановит кроссплатформа... Но это неточно.

Платформы:

Как я и сказал выше, создатели ведут работу над игрой на разных устройствах. На официальной презентации мы увидели, как играется проект на ПК, и как играется на мобильных устройствах. И важно отметить, что то, что нам показали почти не отличается. Почти такой же геймплей и графика, только экран меньше и интерфейс соответственно адаптирован под мобильные устройства.

Неважно, с кем вы хотите играть, мы хотим, чтобы вы могли играть где угодно. - Пирсон на презентации.

Уже можно предположить, что геймплей будет одинаковый, как на мобильных устройствах, так и на ПК, и возможно на некоторых консолях. Мы уже видели, как можно вести работу над зданием на мобильном устройстве и видеть все изменения сразу же на экране на ПК. Да, вы буквально выбираете мебель, ставите ее в дом в одном сохранении на мобильном устройстве, и тут же эта мебель появляется на экране на вашем ПК. И все также работает наоборот, как и с кооперативом. Соответственно строительство домов будет таким же и в мультиплеере. Над ним работа ведется активно, ибо в слитых скриншотах были видны стрелочки, которые показывают, какой игрок чем занят, и куда собирается поставить очередную кровать.

Пирсон сказал, что собирается предоставить игрокам одинаковый опыт на различных платформах. По идее, и монетизация, и контент, и дополнения должны быть одинаковыми. Мне даже сложно представить, как можно такое реализовать. Похоже, что проект будет серьезно обрезан в угоду мобильным устройствам... И это плохо! Но, в то же время на мобильных устройствах будет доступен одинаковый функционал: полноценный редактор персонажей, режим жизни и полноценное строительство со всеми дополнениями. Но, абсолютно точно без модификаций, если, конечно, не реализуют такую возможность даже для мобильных устройств, а в этом может сильно помочь сотрудничество с Forge.

31 января 2023 года создатели официально подтвердили, что вы сможете играть на ПК, отложить игру и продолжить с того места, на котором остановились на мобильном устройстве. Однако команда разработчиков все еще думает, каким образом можно адаптировать игру под каждую платформу.

Про ММО и мультиплеер в игре:

В первую очередь - The Sims 5 это не ММО. В самом последнем выпуске Behind the Sims, где анонсировали дополнение с младенцами для Sims 4, нам поведали про кооперативную составляющую в будущей игре. Во-первых, игра все также очень далека от релиза. Это означает, что до релиза ждать еще несколько лет, а трансляция прошла 31 января 2023 года. И, не будет ММО как Sims Online, с донатом. Создатели поняли свою самую грубую ошибку прошлого, и не решаются ее повторять снова, хе-хе. Хотя, в условиях 2023 года, такая игра имела бы больший успех, чем тогда.

Пятая часть будет представлять собой типичную одиночную игру с онлайн составляющей. Имеют место функции, которые будут реализованы для игры с другими игроками, включая галерею и строительство. Будут ли реализованы частные серверы, и возможность модифицировать онлайн-элементы это самый интересный вопрос, на который, конечно нам ответ не дали. Но, если режим жизни реализуют для онлайн игры, то вполне можно ожидать соответствующих модификаций для онлайна.

Про то, что уже реализовано в игре:

А теперь поговорим про все то, что уже получилось реализовать в игре. И как я и говорил ранее, в большинстве своем весь функционал сейчас завязан на постройке и кастомизации. Первый игровой тест прошел в ноябре, и позволил лишь небольшой группе игроков протестировать настройку мебели. Эта же настройка была показана на трансляции Behind the Sims. Мы сможем самостоятельно выбирать цвет для мебели, например, с помощью кружочка. А также можно будет выбирать форму предметов и рисунки на них, и вероятно, сможем создавать свои собственные. Один из лучших инструментов для любителей строительства вернется в новую игру. Этот функционал называется Create-A-Style, и он появлялся в третьей части симулятора. Собственно, что из себя представляет Create-A-Style: у вас есть возможность точно настроить свою мебель, выбрав материал (дерево, пластик, кожа и так далее), цвет с помощью кружочка (RGB схема). Вы сможете менять отдельную часть мебели. Например, стойки стола будут из дерева, а остальной стол будет собран из стекла, и при этом стойки будут разного цвета, а стекло и вовсе полностью прозрачное. В общем схему вы поняли, можно будет настраивать каждую деталь в полном объеме, включая создание градиента. Это отличное изменение для любителей дизайна. В The Sims 4 очень сильно не хватает возможности выбирать свой цвет для деталей и одежды. Этот же инструмент позволяет менять отделку стен, настройку ламп, и многое другое. Каждый предмет станет более функциональным в игре, чем в четверке.

Это было творческой свободой, от которой отказались в четверке, и так и не реализовали с дополнениями. В четверке можно выбрать лишь предустановленную сборку и заранее подготовленный цвет. И, там зачастую может отсутствовать редкая раскраска, и даже модификации не всегда спасают, ибо редкие цвета редко, кто использует — логично, не так ли? Инструмент освобождает от необходимости разработчикам и моддерам продумывать раскраски. Правда заставляет работать над отдельными деталями. Как сильно это повлияет на моддерское сообщество и модификации в целом — большой вопрос. Вероятно, это значительно усложнит работу над модами, которые призваны добавлять новую мебель либо одежду. Вероятнее всего, моддерам понадобиться освоиться в продвинутых программах по созданию 3D-моделей. За то нам не придется вечность искать подходящий цвет и материал под ваш пол и стенку, ибо все это можно будет подобрать используя удобную систему. Сам концепт был показан на трансляции разработчиков, и интерфейс в данный момент выглядит довольно убого. Однако главное не интерфейс, а те возможности, который дарит инструментарий. Maxis разделила редактирование предметов на три этапа: поверхность, форма и акценты. Как я понимаю, это материал, форма и цвет. Создатели продемонстрировали работу инструмента на кровати: была возможность выбрать основание для двоих, для близнецов или для одного человека. Была возможность выбрать отдельное изголовье. Можно было изменить спинку кровати, и настроить подушки, и их форму. В плане акцента, можно было изменить цвет материалов, декоративных подушек и даже одеял, и все они поворачиваются по трем осям, включая Z.

Мы экспериментируем с тем, что сработало, и где мы можем продвинуться дальше, чтобы предложить больше гибкости, чем когда-либо прежде. - Пирсон.

У меня так и остался вопрос, как данный функционал будет работать с модификациями. Будет ли сильно рушить всю работу обновление. И, насколько сложно теперь будет работать над новым контентом. В плане геймплея, это конечно же отличное обновление для любителей строить и дизайнить домик. Также, все созданные уникальные предметы можно сохранить и поделиться с ними с помощью "социальной игры или же галереи". Это часть многопользовательской игры.

Также в ноябре прошлого года утекли в сеть скриншоты игрового города, общей стилистики и графики игрового мира. Нам показали недоработанный городской квартал с многоэтажными квартирами и машинами на улице — интересно, будут ли машины использоваться для передвижения по миру. В первую очередь на слитом удаленном скриншоте я вижу неактивированный Wndows, в правом углу :)

Ладно. Если серьезно, то мы видим довольно мультяшную стилистику в городе. Машинки, будто из пластилина или мультика. Это выглядит очень плохо, по сравнению с третьей и четвертой частью. Разработчики сильно отходят от реализма, и конкуренты могут победить Sims благодаря реализму... Формула успеха прямо-таки на поверхности, но все еще никто ею не воспользовался. На маленьком скриншоте не видно, это будет открытый большой мир, или просто отдельная локация, как в четвертой части. Здания в общем и целом выглядят неплохо. Также мы увидели отдельные предметы, типа украшения. Различные стульчики, вывески, цветочки и многое другое будут в базовой игре украшать город. Насколько они будут интерактивными — вопрос. Также будут знаки с ограничением скорости, и различные помехи для движения Т/C - не намек ли это на то, что автомобили будут ездить по городу. А если они будут ездить по городу, то это также намек на то, что будет реализован открытый мир. Поскольку мир проработан очень плохо, сказать точно о будущем мире очень сложно, но на уникальные скриншоты посмотреть точно стоит, держите:

Чего я хочу, и жду от пятой части симулятора? Что можно обновить или добавить, а еще точнее вернуть в игру:

В первую очередь — открытый мир. Разработчики должны отказаться от системы Sims 4. Я конечно не буду кричать или плакать, если открытый мир уберут, но это значительно ухудшит мое мнение о Maxis и общая удовлетворенность игрой будет куда меньше. И как я говорил выше, это даст серьезный плюс конкурентам, которым предстоит лишь сделать хороший открытый мир. Это будет очень сложно реализовать в такой масштабной игре, и технически это будет очень требовательная игра. Вы представьте мир, где есть сотни зданий, в каждом живет несколько симов, все они полностью заполнены мебелью, и каждый сим что-то делает. Это просто смерть для нашего процессора, если конечно это не I9-13900K. Хотя, даже его может не хватить в таком случае. Но, с лагами можно смириться, поскольку загрузочный экран в Sims 4 убивает всю атмосферу. Кажется, что ты не в мире Sims, а в какой-то типичной игре с уровнями. Возможность ходить по целому миру, ездить на автомобиле, и просто смотреть за миром в реальном времени — это так интересно и реалистично, атмосферно я бы сказал. А вот использовать кнопочку M, чтобы переместится в отдельную локацию, это так не круто. Особенно плохо, что так работает с каждым зданием. Перемещаться надо между зданиями, парками, спортзалами и так далее. Я буду доволен, если разработчики хотя бы смогут реализовать открытый мир между районами. Каждый район имеет свою застройку, и вы вольны делать в нем все, что угодно в реальном времени. И, таких районов может быть десятки. В той же четвертой части их вроде как 20+. Это кстати, серьезно облегчит нагрузку на процессор. Полного открытого мира в пятой части определенно не будет. Тупо нет квантового компьютера для игры в такой симулятор.

И, было бы неплохо, если бы создатели вернули возможность управлять транспортом. Это была особенность прошлых игр Sims, и если реализовать хотя бы полу-открытый мир можно будет реализовать и велосипеды с автомобилями. Такую же механику можно сделать для поездов, самолетов и такси... Чет я замечтался.

И, было бы неплохо, если мы могли бы строить свои уникальные районы, как в прошлых играх Sims. Например, в первой части было 7 миров и 88 участков. Всех их можно было редактировать и создавать полноценный новый игровой мир. И это, в первой части. Жаль, что в четверку даже с дополнениями данную возможность не добавили.

И хотелось бы больше случайных событий, ибо мир в четверке выглядит мертвым. Все что происходит в мире обязательно связанно с вами. Лишь вы творите судьбу всех симов в маленькой локации. А вот, если будут случайные события во всем мире, тогда будет куда интереснее и атмосфернее. Кто-то может что-то покупать, кто-то грабить других симов, а кто-то просто отдыхает в парке покупая порцию мороженого. Уже становится интереснее, нежели тогда, когда каждый сим просто ходит по локации и ничего не делает. В старой Sims кстати, были ограбления и инопланетяне, и это добавляло элемент непредсказуемости в игру. В четверке есть пожары, но они очень редки, и влияют только на вас. Кажется, разработчикам нужно вернуть некоторые события из прошлых игр.

Про конкурентов Sims 5:

Самый главный конкурент The Sims 5 сейчас — это Life By You. Проект от компании Paradox, который был анонсирован месяц назад вместе с Cities: Skylines 2 на 30-минутной презентации шведской компании. И это определенно сильный конкурент симулятору жизни от Electronic Arts, ибо он разрабатывается самим создателем легендарной франшизы. Знакомьтесь — Род Хамбл, возглавляющий студию Paradox Tectonic. Студия была основана еще в 2019 году, и она расположена в Калифорнии. Хе, Maxis как раз тоже из Калифорнии, какая приятная битва ребятки. Хамбл пришел к Paradox из EA и Linden Lab - а это, создатели Second Life. Это означает, что человек обладает большим опытом в разработке игр, похожих на Sims, то бишь симулятор жизни.

В тизере мы увидели парк, и как кто-то занимается йогой. Стилистика игры очень сильно похожа на Cities Skylines 2015 года. Графика очень сильно похожа на старый градострой, и все остальные элементы тоже очень похожи: например, машины и здания. А вот эффекты сделаны уже на очень хорошем уровне, отражения, в том числе. Интерфейс очень похож на Sims. Как минимум панель постройки идентична, и просто перенесена в левую часть экрана. Также в одном ролике без обрезок был показан пляж. Это... Намек на открытый мир? Если да, то разработчики очень сильно бьют конкурента Sims, ведь даже пятая часть может лишиться открытого мира.

Немного про DLC:

Создателям пятерки нужно срочно изменить монетизацию!!! Ибо, чтобы поиграть в четверку нужно заплатить почти 1000$. Тысяча долларов за дополнительный функционал, который должен присутствовать в базовой игре. Похвально Maxis... Похвально... Без всех возможностей базовая игра быстро наскучит, ибо она пуста. Если бы не модификации, Free-to-Play игроки точно бы ушли из игры в первый же месяц. Это объясняет, почему некоторые мои друзья продолжают играть в Free-to-Play игру... Или... Они нашли способ взломать дополнения.

Я тоже недавно хотел вернуться в четверку. Но, посмотрев на количество дополнений мне захотелось закрыть страничку магазина и попросту забыть об игре на долгие годы. Скачивать пиратку и кучу модификаций, извольте, не хочу. А потом, спустя месяц мне придется снова вкладывать свои деньги, чтобы поиграть пару часиков. Нет уж, спасибо Maxis и Electronic Arts, я пожалуй откажусь и пойду в другие игры.

А теперь минутка удивления: мой аккаунт в Steam стоит меньше, чем все дополнения Sims. Пххх, купив бы все это, я бы озолотил свой аккаунт в два раза... Ах, точно надо брать, точно... Мне кажется, или это ненормально, и это срочно нужно менять. Если пятая часть будет работать также, то пожалуй, от пятерки я тоже откажусь.

Чтобы играть в Sims 4 со всем официальным функционалом, нужно платить примерно 100 долларов в год. И так на протяжении всего периода пока разработчики развивают игру. Можно сократить эту сумму до 50 долларов, но тогда вы потеряете половину контента к концу года. А потом выпустят еще больше дополнений, и сумма вырастет еще сильнее... За эти деньги можно обновить свой компьютер, купить хорошую видеокарту уровня 4080, или даже купить неплохой телевизор. Ну, или задонатить в Steam и купить очередное дополнение для Sims 4. Таки что вы выбираете? Дополнения, или новое устройство к себе в дом?

В этом нет ничего нового. Франшиза The Sims всегда была ярким примером самой худшей монетизации в виде дополнений. Но 4, стала еще хуже, чем раньше. Та же третья часть в полном объеме обойдется вам всего в 370 долларов. Это значительно меньше четверки. Если говорить про вторую часть, то там дополнения вообще стоят смешных сумм.

Давайте посмотрим, как дела обстоят у других компаний. И так, например все дополнения к Euro Truck Simulator 2 обойдутся вам в плюс-минус 240 долларов. А вот все дополнения для градостроя от Paradox Cities: Skylines стоят почти также, как весь контент для The Sims 3. Но, все это опять очень далеко от Sims 4. Пятой части нужно вернуться к сумме не превышающей 500 долларов. Игра может установить новый стандарт: выпускать лишь большие дополнения за соответсвующую сумму, а не маленькие косметические допы по маленькой цене. Просто из-за их количества они превращают игру в сплошной донат.

Учитывая успех The Sims 4, мы можем увидеть еще больше дополнений для пятерки. Лет через десять зайдя на страничку Sims 5 мы сможем обнаружить список дополнений состоящий из сотни паков, который стоит в полном объеме около 2000 долларов. Как вы понимаете, это продолжат покупать истинные фанаты симулятора. А издатель лишь порадуется, ибо он любит такие большие доходы почти ничего не тратя. EA знает, что это работает, а значит нужно доить эту схему максимально, пока сообщество не начнет этакий "бунт". Видимо, единственный вариант развития симуляторов — это сделать их донатными. Похоже, что это единственный способ заработать деньги и удержать игроков.

Надеюсь, что разработчики все таки сделают шаг, и попробуют изменить все это. Учитывая, что каждая новая Sims - это чистый лист, то у создателей есть все для этого. Ну, почти все. Нет свободы от жадного издателя, это да. Пока не выйдут дополнения Sims является этакой беткой, ранним доступом за полную цену. А мы — бета-тестеры, которые платим деньги за то, чтобы помочь разработчикам с их работой. Такая вот игровая индустрия в 2023 году. А еще разработчики любят переносить DLC в новую игру: тот же функционал за завышенную цену это стандарт. Чтобы получить тот же функционал в новой игре придется раскошелиться, и это обязательно, ибо старую часть никто развивать больше не будет. А самое страшное, это то, что некоторые модификации обязательно требуют дополнения. Это прямо-таки убивает всю атмосферу моддинга в Sims.