Внешне автомобиль сохранил дух классического G‑Class, двигатель и ходовая часть подверглись серьёзной доработке, не предусмотренной заводскими спецификациями 1990‑х годов.

Вместо популярной у мастерских замены мотора на V8 специалисты EMC оставили заводскую 2,5‑литровую рядную «пятёрку» OM605a с турбонаддувом, но подвергли её глубокой модернизации. Установлены новые распредвалы, модернизирована система наддува и управления — в результате отдача выросла с исходных 150 л.с. до 225 л.с., что более чем вдвое превышает мощность атмосферных версий этого двигателя. Такой прирост тяги, по мнению экспертов, меняет характер машины настолько, что проект можно считать полноценным рестомодом, а не просто реставрацией.

Изображение: carscoops.com

Внешне автомобиль окрашен в яркий оттенок Magma Beam Orange, который контрастирует с чёрными элементами: стальным передним бампером с силовой дугой, расширителями колёсных арок, каркасом безопасности и 17‑дюймовыми колёсами Stahl. Интерьер также претерпел изменения — двухцветная отделка кожей Doppio и Nasturtium в сочетании со шпоном дуба охватывает панель приборов и рулевое колесо.

Изображение: carscoops.com

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Как отмечают в EMC, при сохранении аутентичного внешнего облика и привычной эргономики за рулём, существенно возросшая мощность делает вождение этого G‑Wagen совершенно иным по ощущениям. Стоимость проекта и возможность повторения таких доработок для других владельцев классических G‑Class не раскрываются.