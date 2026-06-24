Изначально оценивавшийся в 3,5 миллиарда лет возраст ударной структуры Норт-Поул-Доум в Австралии пересмотрен до 3 миллиардов. Несмотря на корректировку, кратер сохраняет статус самого древнего из подтверждённых на планете.

В 2025 году палеогеологи объявили о сенсационной находке: на северо-западе Австралии, в районе геологической структуры Норт-Поул-Доум (NPD), были обнаружены следы одного из древнейших космических ударов в истории Земли. Первоначальные оценки помещали событие в эпоху 3,5 миллиарда лет назад. Однако после нескольких месяцев тщательного пересмотра данных исследователи скорректировали возраст: новые результаты, опубликованные в журнале Geology, указывают на отметку около 3 миллиардов лет. Тем не менее, это не лишает структуру звания самого старого из когда-либо найденных на планете метеоритных кратеров.

В основе датировки лежит анализ микроскопических минералов, которые учёные образно называют «минеральными часами». Как пояснил планетолог Кёртинского университета Крис Киркланд, ключ к разгадке — в минералах, переплавленных или заново выросших в повреждённых ударной волной породах. Главную роль сыграл циркон — стойкий и долговечный минерал. В образцах из NPD исследователи обнаружили кристаллы циркона с аномальной скелетной морфологией, которая возникает только в экстремальных условиях. Учёные интерпретируют их как ударно-модифицированные зёрна, частично перекристаллизованные под действием сильнейшего нагрева, сопровождавшего падение астероида.

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Чтобы исключить случайность, команда обратилась к апатиту — минералу, который кристаллизуется исключительно при циркуляции горячих флюидов через породы, треснувшие от удара. Датировки апатита и циркона совпали, указав на один и тот же трёхмиллиарднолетний рубеж. Это совпадение, по словам Киркланда, позволяет уверенно утверждать, что все минеральные свидетельства относятся к одному катастрофическому событию — падению крупного метеорита.

Новые данные не только закрепляют за NPD статус древнейшего кратера, но и делают его единственным подтверждённым ударным объектом Архейского эона — периода, охватывающего временной промежуток от 4 до 2,5 миллиарда лет назад. Редкость подобных находок объясняется просто: геологическая жизнь Земли никогда не затихает. Давление, высокие температуры и химически активные флюиды постоянно перерабатывают горные породы, стирая с лица планеты следы даже самых грандиозных событий. Большинство свидетельств ранних падений просто не доживают до наших дней.

Как подчёркивает Киркланд, это открытие отодвигает историю метеоритных ударов в глубь геологического прошлого дальше, чем любой другой точно датированный кратер, и даёт уникальную возможность заглянуть в далёкие времена, когда Земля подвергалась интенсивным «атакам» астероидов. Для сравнения, знаменитый кратер Чиксулуб, связанный с гибелью динозавров, сформировался всего лишь 66 миллионов лет назад — по геологическим меркам это событие почти современное.