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Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
АвтоВАЗ определил комплектации обновлённой Lada Niva Legend, которая получит мотор объёмом 1,8 литра. В линейку вошли варианты «Классик», «Драйв», «Урбан» и «Чёрная серия Black», а цены пока не объявлены.
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Модернизированная Lada Niva Legend, получившая двигатель увеличенного объёма, будет предлагаться покупателям в четырёх вариантах оснащения. Как сообщает профильный портал «Лада Онлайн», в гамму вошли комплектации «Классик», «Драйв», «Урбан» и топ-версия «Чёрная серия Black».

Изображение: lada.ru

Базовым исполнением станет «Классик», далее по возрастанию уровня оснащения следуют «Драйв» и «Урбан». Флагманская модификация — «Чёрная серия Black», которая, вероятно, получит расширенный набор опций и эксклюзивное оформление.

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Ключевым техническим изменением станет замена стандартного 1,7-литрового мотора мощностью 83 лошадиные силы на более тяговитый агрегат объёмом 1,8 литра. Именно недостаток мощности и крутящего момента у прежнего двигателя долгое время считался главным недостатком модели, особенно при эксплуатации на бездорожье и в горной местности.

Официальные цены на Niva Legend с новым мотором пока не объявлены. Однако, судя по структуре комплектаций, АвтоВАЗ намерен позиционировать обновлённую версию на ступень ниже Niva Travel. Это означает, что модель сохранит доступную ценовую нишу, оставаясь одним из самых недорогих полноценных внедорожников на российском рынке. Ожидается, что более детальная информация о стоимости и сроках старта продаж появится в ближайшее время.

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Источник: lada.ru
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