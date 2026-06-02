This_is_the_way
Новый завод в США будет выпускать 10 тысяч тонн AAM-материалов для электромобилей ежегодно
Американская компания Graphite One разместила производство активных анодных материалов в штате Огайо. Проект направлен на снижение зависимости от импортного графита, который сегодня поступает преимущественно из Китая.
Американская компания Graphite One объявила о выборе площадки в штате Огайо для выпуска батарейных материалов. Завод расположится в городе Коннеот. Предприятие будет производить так называемые активные анодные материалы (Active Anode Materials, AAM) в объёме 10 тысяч тонн в год. Строительство планируют завершить к концу 2027 года. Второй этап расширения предусматривает увеличение мощностей графитации до 25 тысяч тонн к 2028 году.

Проект отражает более широкий сдвиг в промышленной политике США. В настоящее время страна полностью зависит от импорта природного графита. Хотя литий чаще упоминается в новостях о батареях, именно графит составляет значительную часть массы литий-ионного аккумулятора. Китай доминирует не только в добыче, но и в переработке графита. Это вызывает растущее беспокойство у политиков и производителей, стремящихся снизить уязвимость цепочек поставок для выпуска электромобилей и энергетической инфраструктуры.

Graphite One пытается решить эту проблему, объединив в рамках одного контура добычу, транспортировку, переработку и производство батарейных материалов. Месторождение Graphite Creek на Аляске, признанное Геологической службой США крупнейшим в стране, будет поставлять сырьё на завод в Огайо через порт Нома и судоходные пути Великих озёр. Предприятие в Огайо не просто перерабатывает руду — оно производит AAM. Это более дорогой продукт с высокой добавленной стоимостью. Графит для использования в батареях должен пройти очистку, формовку, покрытие и графитацию.

Планируемый объём выпуска отражает растущую специализацию батарейной индустрии. Производство будет разделено между материалами, оптимизированными для систем накопления энергии, для быстрой зарядки и для батарей с высокой плотностью энергии. Каждая категория ориентирована на разные эксплуатационные характеристики: скорость заряда, энергоёмкость, срок службы и термическую стабильность.

Примечательная деталь: Graphite One уже отправила образцы анодных материалов коммерческого качества трём крупным производителям электромобилей и трём батарейным компаниям. Образцы весом до 20 килограммов проходят сейчас квалификационные испытания.

Квалификация батарейных материалов — процесс медленный и требовательный. Автопроизводители проводят обширные тесты перед утверждением новых поставщиков, особенно для материалов, влияющих на производительность и безопасность батарей.

#сша #сша vs китай #батареи #электроавтомобили #акб #анод #graphite creek #graphite one #графитация
Источник: interestingengineering.com
