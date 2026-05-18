Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
КАМАЗ представил технику поколения К5 на дальневосточном форуме «ТЕХНО ЛЕТО 2026»
В Хабаровске завершился промышленный форум, где официальный дилер автогиганта показал самосвал, полноприводный и магистральный тягачи на санкционно устойчивой базе.

С 14 по 16 мая 2026 года в Хабаровске прошел промышленный форум «ТЕХНО ЛЕТО 2026». Крупнейшие российские компании представили передовые разработки, специальную технику и другое оборудование. Хабаровский край — ключевой узел Дальнего Востока, связывающий регион с центральной частью России. Основной задачей является насыщение региона машинами и инженерными решениями отвечающим современным реалиям.

В числе участников — официальный дилер ПАО «КАМАЗ» компания «Сониктранс». Фирма привезла три модели поколения К5: самосвал КАМАЗ‑65951 (8х4), седельный тягач КАМАЗ‑65955 (6х6) и магистральный тягач КАМАЗ‑54901 в модификации Hi‑tech. Все они адаптированы к сложным дорогам и климату Дальнего Востока.

Фото: kamaz.ru

КАМАЗ‑65951 (8х4) создан для сыпучих грузов, стройматериалов и отходов. Усиленная рама и мосты на 16 тонн выдерживают нагрузку в 50 тонн, грузоподъемность — 30,7 тонны при объеме кузова 25 м³. Кабина на подвеске с пружинами снижает усталость водителя. Дизель КАМАЗ Р6 (483 л.с.) работает в паре с 16-ступенчатой РКПП.

Фото: kamaz.ru

КАМАЗ‑65955 (6х6) — полноприводный тягач для бездорожья, нефтепромыслов и гигантских грузов. Под капотом находится мотор KAMAЗ‑910.50 (560 л.с., 2600 Нм) стандарта «Евро-5». Интервал между техническим обслуживанием составляет 80 тыс. км, общий ресурс мотора — до 1 миллиона км. В кабине с низкой крышей: спальник, подогрев кресел, холодильник и мультимедийная система со встроенной навигацией.

Фото: kamaz.ru

Флагман КАМАЗ‑54901 (4х2) Hi‑tech получил аэродинамические обтекатели кабины и шасси, снижающие расход топлива на 5–10%. Машина укомплектована адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и полным набором электронных ассистентов (EBS, ESP, ABS, ASR).

#россия #ростех #камаз #хабаровский край #хабаровск #камаз к5 #техно лето 2026
Источник: kamaz.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Средневековый блокнот пролежал 800 лет в отхожем месте и сохранился до наших дней
Российский производитель микросхем продаёт мерч – пробирки с воздухом из чистого помещения за ₽155
Пользователь ноутбука на Intel с 30-летним стажем перешёл на Lenovo со Snapdragon из-за автономности
Один из пролётов Московского скоростного диаметра провис в результате сильного пожара
Энтузиаст собрал ПК на Core i7-13700K с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
В Балтийском море нашли затонувший советский безэкипажный катер 1938 года постройки
Financial Times: распространение смартфонов внесло весомый вклад в спад рождаемости по всему миру
Продажи «песочницы» Terraria спустя 15 лет после выхода достигли 70 млн копий
Женщина-волонтёр случайно обнаружила «Святой Грааль» аболиционистов
AMD заявила что готовит к выпуску «Игровой и рендеринговый движок на основе ИИ»
Российский изобретатель создал многофункциональный агродрон на гусеницах для работы без водителя
В Ростове разработан летающий дрон для доставки 500 кг груза на расстояние 500 км при -40 до +50°C
Поклонники World of Warcraft попрощались с фанатским сервером Turtle WoW после иска от Blizzard
Microsoft исправляет проблему с понижением версии драйверов видеокарт в Windows 11
В Lada Vesta уже летом начнут возвращать систему климат-контроля
WCCFTech: GTA 6 не выйдет на предзаказ 18 мая, ревью‑копий для прессы не обещают
Lamborghini Murcielago SV с изначальной ценой $450 тысяч по прошествии 16 лет продают за $3,7–4 млн
Подразделение клавишных Casio не может выйти в прибыль четвёртый год подряд
В Xiaomi посоветовали покупать смартфоны в первой половине 2026 годе из-за скачка цен на память
YouTube-блогер показал, как открытый мир Liberty City из GTA III уместили в 32 МБ памяти PS2

Популярные статьи

Steam Machine за $700 – реальная цена или фантазии поклонников
Как выбрать оптимальную видеокарту в игровой ПК в 2026 году и не переплатить
Полирую высококачественную систему управления приложениями для Linux и FreeBSD
Antarctic Wallet против Cashinout - какой кошелек для оплаты криптой в магазинах РФ выбрать
Выбор системы охлаждения и особенности тепловых трубок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter