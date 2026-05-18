В Хабаровске завершился промышленный форум, где официальный дилер автогиганта показал самосвал, полноприводный и магистральный тягачи на санкционно устойчивой базе.

С 14 по 16 мая 2026 года в Хабаровске прошел промышленный форум «ТЕХНО ЛЕТО 2026». Крупнейшие российские компании представили передовые разработки, специальную технику и другое оборудование. Хабаровский край — ключевой узел Дальнего Востока, связывающий регион с центральной частью России. Основной задачей является насыщение региона машинами и инженерными решениями отвечающим современным реалиям.

В числе участников — официальный дилер ПАО «КАМАЗ» компания «Сониктранс». Фирма привезла три модели поколения К5: самосвал КАМАЗ‑65951 (8х4), седельный тягач КАМАЗ‑65955 (6х6) и магистральный тягач КАМАЗ‑54901 в модификации Hi‑tech. Все они адаптированы к сложным дорогам и климату Дальнего Востока.

КАМАЗ‑65951 (8х4) создан для сыпучих грузов, стройматериалов и отходов. Усиленная рама и мосты на 16 тонн выдерживают нагрузку в 50 тонн, грузоподъемность — 30,7 тонны при объеме кузова 25 м³. Кабина на подвеске с пружинами снижает усталость водителя. Дизель КАМАЗ Р6 (483 л.с.) работает в паре с 16-ступенчатой РКПП.

КАМАЗ‑65955 (6х6) — полноприводный тягач для бездорожья, нефтепромыслов и гигантских грузов. Под капотом находится мотор KAMAЗ‑910.50 (560 л.с., 2600 Нм) стандарта «Евро-5». Интервал между техническим обслуживанием составляет 80 тыс. км, общий ресурс мотора — до 1 миллиона км. В кабине с низкой крышей: спальник, подогрев кресел, холодильник и мультимедийная система со встроенной навигацией.

Флагман КАМАЗ‑54901 (4х2) Hi‑tech получил аэродинамические обтекатели кабины и шасси, снижающие расход топлива на 5–10%. Машина укомплектована адаптивным круиз-контролем, системой удержания в полосе и полным набором электронных ассистентов (EBS, ESP, ABS, ASR).