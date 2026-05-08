This_is_the_way
В России начались продажи отечественного гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 миллиона рублей
Красноярская компания Visuva начала продажи гусеничного вездехода Visuva T8 за 33 млн рублей — машина с 600-мм полимерными гусеницами, подвеской с ходом 280 мм и восьмиместным салоном предназначена для снега и болот.

Компания Visuva из Красноярска объявила о старте приёма заказов на новый гусеничный транспорт Visuva T8. Аппарат впервые показали в прошлом году, однако не «вживую» – на тот момент проект существовал только в виде рендеров. Теперь же техника доступна к приобретению, а её цена составляет 33 миллиона рублей.

Источник: visuva.su

Visuva T8 оснащается полимерными 600-миллиметровыми гусеницами, которые за счёт распределения веса по поверхности минимизируют давление на грунт, что позволяет без затруднений преодолевать и снежные наносы, и заболоченную местность. Приемлемый комфорт при движении по тяжёлому бездорожью должна придать подвеска с ходом 280 мм.

Источник: visuva.su

Кузов построен на базе пространственного каркаса. Наружные панели, по выбору заказчику, могут быть изготовлены из стеклопластика, алюминиевого сплава или стали. Салон рассчитан на восемь посадочных мест.

Клиентам предложат два варианта силового агрегата. Первый — бензиновый мотор Toyota 3UZ-FE V8 рабочим объёмом 4,3 литра мощностью 280 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Второй — трёхлитровый двигатель Great Wall 6Z30 V6, выдающий 350 лошадиных сил, с девятиступенчатым «автоматом».

Источник: visuva.su

В трансмиссии используется раздаточная коробка от Toyota Land Cruiser, а также ряд узлов от гусеничных вездеходов ГАЗ. Разработчик объявил о старте заказов на данный транспорт.

#россия #транспорт #красноярск #вездеход #проходимость #отечественная разработка #visuva
Источник: www1.ru
