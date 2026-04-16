Китай успешно испытал на глубине 3500 метров компактный электрогидростатический привод для резки кабелей и труб.

Китайские инженеры провели успешные испытания электро-гидростатического привода (EHA), предназначенного для резки подводных кабелей и трубопроводов на больших глубинах. Тестирование проходило с борта научно-исследовательского судна «Хайян Дичжи-2» под руководством Министерства природных ресурсов КНР.

Изображение: https://interestingengineering.com

Привод EHA объединяет электродвигатель, гидравлическую систему и блок управления в одном герметичном устройстве. Такая конструкция исключает внешние масляные линии, что повышает надёжность и снижает потери энергии. Для работы в агрессивной подводной среде система оснащена компенсацией давления и антикоррозийной защитой. Привод развивает усилие более 50 килоньютонов и мощность не менее 1 киловатта, выдерживая давление свыше 35 мегапаскалей (что соответствует глубине 3500 метров).

Новая система расширяет возможности китайского подводного оборудования. Предыдущие отечественные режущие устройства работали на глубине до 2000 метров. Теперь этот порог поднят до 3500 метров. Разработка может использоваться при обслуживании офшорных энергообъектов, расчистке подводных препятствий и ремонте инфраструктуры.

Проект стартовал в 2023 году при участии Чжэцзянского университета. Такие же приводы уже применяются в гражданской авиации для управления поверхностями самолетов, т.к. инженеры адаптировали концепцию для глубоководного использования, усилив материалы и герметизацию.

В 30-дневной экспедиции участвовали более 100 специалистов из разных организаций. Испытания также включали тесты дистанционно управляемого аппарата «Хайма», систем забора проб и инструментов, рассчитанных на глубину до 10 000 метров. В официальном сообщении China Science Daily подчеркнули, что морские испытания преодолели «последнюю милю» от разработки до инженерного применения.