Новый эвакуатор на шасси КАМАЗ-65951 с двигателем 483 л.с., стрелой грузоподъемностью до 50 тонн и двумя лебедками способен буксировать технику массой до 60 тонн, а также поднимать опрокинувшиеся грузовики и доставать их из кюветов.

Автогигант «КАМАЗ» в сотрудничестве с компанией «Кузовостроитель» представил новый тяжёлый эвакуатор. Спецтехнику создали на базе четырёхосного шасси КАМАЗ-65951 из линейки К5. Первый публичный показ эвакуатора состоялся в рамках форума «Экология большого города», который проходил в Санкт-Петербурге.

Фото: https://kamaz.ru

Генеральный директор «Кузовостроителя» Кирилл Близнюков объяснил: на дорогах все чаще встречаются тяжелые автопоезда, карьерные самосвалы и перегруженные фуры. Когда такая техника ломается, стандартные эвакуаторы не могут ее сдвинуть с места. Инженеры решили создать машину, которая будет способна работать с грузами весом до 60 тонн. В качестве основы было выбрано самое мощное шасси в линейке завода — КАМАЗ-65951.

Полная масса автомобиля составляет 50 тонн. Передние оси способны выдерживать до 18 тонн, а задняя тележка — до 32 тонн. Конструкторы удлинили колесную базу до 6 метров, чтобы нагрузка распределялась равномернее, а техника оставалась устойчивой при подъеме тяжестей.

Двигатель представляет собой дизельный КАМАЗ Р6 мощностью 483 лошадиные силы. Шестнадцатиступенчатая «механика» обеспечивает возможность буксировки грузов весом до 60 тонн.

Безопасность автомобиля обеспечивается пневматическими тормозами с системой EBS и электронным стояночным тормозом, что соответствует современным требованиям. Кабина оборудована всем необходимым для создания комфорта водителя. Колёсная формула 8х4 гарантирует отличную проходимость.

Максимальная грузоподъёмность основной стрелы составляет 50 тонн, а гидравлического подхвата — около 30 тонн. На максимальном расстоянии подхват может поднять до 10 тонн. Стрела выдвигается на 5 метров и может быть поднята на угол до 44 градусов. Этот эвакуатор может не только буксировать автомобили, но и переворачивать опрокинувшиеся грузовики, вытаскивать их из кюветов и работать в сложных условиях, где требуется особое мастерство.

Автомобиль оборудован двумя лебёдками. Основная из них способна создавать усилие в 30 тонн, имеет трос диаметром 26 мм и длину 80 метров. Вспомогательная лебёдка обладает усилием около 20 тонн, её трос имеет диаметр 24 мм и длину 60 метров. Благодаря точкам крепления полиспастов, есть возможность многократно увеличивать усилие.

В стандартную комплектацию входят колёсные захваты для автобусов, набор вилок для различных типов автомобилей, адаптер для транспортировки полуприцепов и буксирная штанга, способная выдержать нагрузку до 32 тонн.

На форуме, который собрал более 6 тысяч специалистов из десяти стран, новинка вызвала неподдельный интерес. Это самый мощный эвакуатор, когда-либо производимый в России.