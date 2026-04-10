This_is_the_way
Финляндия захоронит 6500 тонн ядерных отходов в скале возрастом почти 2 миллиарда лет
В Финляндии готовится к запуску первое в мире глубокое геологическое хранилище отработанного ядерного топлива Онкало. Тонны высокорадиоактивных отходов запечатают в медные контейнеры и поместят в туннели на глубине более 400 метров в породе возрастом 1,9 миллиарда лет. Окончательное разрешение ожидается в ближайшие месяц

Финляндия находится в шаге от открытия первого в мире постоянного подземного хранилища для отработанного ядерного топлива. Объект под названием Онкало построен на глубине более 400 метров в древней скале, возраст которой достигает 1,9 миллиарда лет. Это место выбрали не случайно. Здесь низкая сейсмическая активность, а порода способна удерживать радиацию сотни тысяч лет.

Изображение: https://interestingengineering.com

В Онкало планируют закопать до 6500 тонн высокорадиоактивных отходов. Отработанное топливо поместят в коррозионно-стойкие медные контейнеры, которые затем установят в подземные туннели. Вокруг засыпят бентонитовую глину. Этот материал разбухает при намокании и создает дополнительный барьер, не пропуская воду и радиацию.

Когда хранилище заполнят, туннели навсегда запечатают. Задача инженеров состоит в том, чтобы изолировать отходы от поверхности и людей как минимум на 100 000 лет. К тому времени основная масса радиоактивных изотопов распадется до безопасного уровня.

Геолог Туомас Пере пояснил, что для ядерных отходов важна изоляция от цивилизации. Закапывать их глубоко в скалу безопаснее, чем держать в наземных складах. Эдвин Лайман из "Союза обеспокоенных учёных" называет этот подход меньшим из зол. Идеального варианта не существует, но геологическое захоронение лучше временного хранения.

Есть и сомнения. Главное – это поведение медных контейнеров за десятки тысяч лет. Инженеры уверены, что коррозия займет тысячи лет, но точные сроки предсказать трудно. Если процесс пойдет быстрее, есть риск утечки. Отдельная задача также состоит в том, чтобы предупредить будущие поколения об опасности на глубине. Исследователи продумывают долговечные знаки и символы, которые можно будет прочитать через тысячи лет, даже если языки исчезнут.

В большинстве стран ядерные отходы пока хранятся во временных хранилищах. Онкало должен стать примером перехода к постоянным решениям. Финляндия получит окончательное разрешение на запуск в ближайшие месяцы.

#финляндия #отходы #ядерные отходы #радиоактивные отходы #радиоактивная капсула #скала
Источник: interestingengineering.com
