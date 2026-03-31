Владелец Bugatti Mistral заказал уникальную версию «Caroline» в лавандовом цвете с фиолетовым карбоном и цветочной вышивкой в салоне, посвятив автомобиль дочери и проигнорировав советы коллекционеров.

Когда речь заходит о Bugatti Mistral — последней модели легендарной марки с культовым 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбинами, большинство владельцев предпочитают сдержанные цвета и классическую отделку, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность автомобиля для будущей перепродажи. Но один заказчик, в отличие от расчётливых коллекционеров, решил следовать зову сердца и создал нечто совершенно иное.

Источник изображения: www.carscoops.com

Новый Bugatti W16 Mistral, получивший имя «Caroline» в честь дочери владельца, вышел из стен завода в Мольсхайме (Франция) после глубокой кастомизации через подразделение Sur Mesure. Вдохновением послужили лавандовые поля Прованса во Франции. Кузов окрашен в нестандартный оттенок Lavender (лавандовый), причем это не просто краска, а сложный многослойный состав, который меняет насыщенность в зависимости от освещения.

Элементы переднего и заднего бамперов, боковые пороги и ряд других деталей выполнены из углепластика — но не обычного, а с фиолетовым оттенком (violet-tinted carbon). Тормозные суппорты также покрашены в лиловый цвет, создавая единую цветовую гамму.

Самая заметная особенность — нижняя плоскость заднего антикрыла. Ее выкрасили в белый цвет и нанесли рисунки цветов, а также имя «Caroline». Когда крыло поднимается на скорости, надпись и цветы становятся видны всем, кто едет позади.

Интерьер выполнен в тон экстерьеру. Салон отделан белой (Blanc) и полуночной (Minuit) кожей с глубокими фиолетовыми тонами. Тот же фиолетовый карбон, что использован снаружи, украшает дверные карты и центральную консоль. На подголовниках, дверных панелях и тоннеле вышиты цветы — работа, выполненная вручную мастерами ателье. Селектор коробки передач, как и на других Mistral, украшает знаменитый «Танцующий слон» — скульптура работы Рембрандта Бугатти, заключенная в стекло.

Mistral остается последним Bugatti, оснащенным легендарным 8,0-литровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил. Всего будет выпущено 99 экземпляров этой модели, каждый из которых уже продан.

По словам управляющего директора Bugatti Хендрика Малиновски, «этот автомобиль отличается замечательной красотой и индивидуальностью. Он отражает наследие Bugatti, мастерство и инновации, а также уникальную историю и изящный вкус своего владельца».