DLSS 5 будет доступна через фреймворк Streamline, что позволит моддерам добавлять технологию в старые игры независимо от желания разработчиков. Интеграция с RTX Remix упростит модификацию классических проектов (GTA 4, Minecraft), потенциально изменяя их облик до неузнаваемости.

NVIDIA официально объявила, что технология DLSS 5 будет доступна через открытый фреймворк Streamline. Это решение, фактически дает моддерам инструмент для включения новых технологий в старые игры.

Streamline уже является ключевым компонентом экосистемы RTX Remix, предназначенной для моддинга старых игр на базе DirectX 8 и 9. С её помощью энтузиасты добавляют в классические проекты трассировку лучей, нейронные текстуры и другие современные эффекты. Появление поддержки DLSS 5 в этом инструменте существенно упростит интеграцию. Например, для GTA 4, где уже существует соответствующий мод.

По словам Digital Foundry, представители NVIDIA подтвердили, что DLSS 5 может быть применён даже к таким «примитивным» играм, как Minecraft. Инженеры компании отмечают, что технология работает настолько гибко, что способна радикально преобразить визуальную составляющую любого проекта.

Главная интрига теперь в реакции самой NVIDIA. С одной стороны, компания декларирует уважение к труду разработчиков и оригинальной эстетике игр. С другой, доступность DLSS 5 через Streamline и RTX Remix неизбежно приведёт к появлению огромного количества модов, которые изменят классические игры до неузнаваемости. Речь уже не просто о текстурах высокого разрешения или улучшенном освещении, технология позволяет полностью перестраивать графический движок, замещая оригинальные активы и внедряя новые принципы рендеринга.

Эксперты прогнозируют, что появление DLSS 5 в открытых инструментах станет настоящей революцией для ретро-гейминга, но одновременно поставит вопрос о границах вмешательства. Оптимизатор OptiScaler и аналогичные решения, скорее всего, быстро адаптируют поддержку новой технологии, и контроль над визуальным обликом старых игр окончательно перейдёт от издателей к сообществу.