Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) показал снимки планетарной туманности PMR 1, которую астрономы неофициально называют «Обнажённый Череп» (Exposed Cranium). Объект находится на расстоянии 5000 световых лет от Земли в созвездии Парусов (Vela).

Планетарные туманности образуются, когда звёзды, подобные Солнцу, приближаются к финалу своего существования. Они сбрасывают внешние слои газа и пыли, а ядро превращается в белый карлик. PMR 1 — это одна из таких туманностей. Впервые её заметил телескоп Spitzer в 2014 году, но детально изучить её тогда не удалось. Свое прозвище «череп» объект получил из-за сходства с мозгом, заключенным в прозрачную черепную коробку. На снимках видна характерная тёмная полоса, разделяющая светящееся облако на два «полушария».

Может быть интересно

Туманность PMR 1 «Обнаженный череп», как она видна с помощью приборов NIRCam (слева) и MIRI (справа) телескопа Webb. Источник изображения: www.livescience.com

JWST снял объект двумя инструментами. Камера ближнего инфракрасного диапазона NIRCam показывает внешнюю оболочку с яркой белой каймой и оранжевое свечение внутренних облаков. Через прозрачные слои газа просвечивают фоновые звезды и далекие галактики. Камера среднего инфракрасного диапазона MIRI демонстрирует иную картину. Внешний пузырь здесь отливает синим и фиолетовым. Внутренние структуры выглядят более плотными и сложными, а центральная тёмная полоса частично скрыта пылью.

Разница между снимками не только эстетическая. Она позволяет учёным понять устройство туманности. Тёмная полоса, хорошо заметная в ближнем инфракрасном диапазоне, в среднем оказывается связана с двойными выбросами газа сверху и снизу. Совмещение данных даёт объёмную картину того, как звезда теряла вещество.

Туманность хранит следы разных этапов смерти светила. Внешняя оболочка состоит из водорода, сброшенного раньше. Внутренние облака содержат смесь газов и пыли, выброшенных позже. Что станет со звездой в центре, зависит от ее массы. Скорее всего, возможны два варианта: взрыв сверхновой или превращение в белый карлик.