Европейское космическое агентство опубликовало обработанное изображение региона Аравия Терра, полученное аппаратом Mars Express еще в октябре 2024 года. На снимке виден древний кратер Трувело диаметром 130 км с темными вулканическими породами на дне и следы более старого разрушенного кратера рядом.

Европейский зонд Mars Express, работающий на орбите Марса с 2003 года, продолжает присылать интересные снимки и данные. Недавно специалисты обработали снимок, сделанный еще 12 октября 2024 года во время 26 233‑го оборота аппарата. На нем запечатлен регион Аравия Терра в северном полушарии планеты. Его возраст оценивают более чем в 3,7 миллиарда лет.

Кратер Трувело. Источник: www.space.com

В центре фото расположен кратер Трувело диаметром около 130 километров. Его края сглажены, а дно частично заполнено. Это верный признак "почтенного" возраста. Поверх древних слоев видны следы более поздних ударов: мелкие кратеры на дне Трувело говорят о том, что бомбардировка продолжалась и после его образования.

С левой стороны от Трувело различим еще более старый и сильно разрушенный кратер. Его внешний вал практически исчез. Трувело врезается в эту структуру, значит, соседний бассейн сформировался раньше.

Полная панорама. Источник:www.space.com

Дно Трувело покрыто темными минералами — пироксеном и оливином. Это магматические породы, богатые железом и магнием. Ученые считают, что их выбило при ударе, а потом ветер и гравитация перераспределили по поверхности. Такая картина типична для многих кратеров Аравии Терра.

На снимке видны тёмные полосы и пятна. Это следы вулканической активности. Серповидные дюны показывают направление ветров, которые до сих пор формируют рельеф. Светлая гряда длиной 20 километров с бороздами и хребтами может содержать минералы, изменившиеся под действием воды. Вода осветляет породы, поэтому они так заметны на фоне темного грунта.

Примечательно, что миссия Mars Express давно перешагнула за проектный срок, но данные продолжают обрабатывать и пересматривать.