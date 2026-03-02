Немецкий автопроизводитель начал испытания роботов AEON на заводе в Лейпциге. Машины будут работать на сборке высоковольтных батарей и производстве компонентов.

BMW продолжает внедрять человекоподобных роботов в производство. После испытаний в Америке компания запустила пилотный проект в Европе. На заводе в Лейпциге начали тестировать роботов AEON, разработанных совместно со швейцарской компанией Hexagon Robotics.

Источник изображения: https://interestingengineering.com/

Первые испытания прошли в декабре 2025 года. Следующий этап начнется в апреле, а летом роботы выйдут на "полную смену". Их проверят на сборке высоковольтных батарей и изготовлении наружных деталей кузова. Роботы оснащены колесами, модульными захватами и сканерами. Они могут менять инструмент в зависимости от задачи.

AEON построен как универсальная промышленная платформа. Внутри сложная мехатроника и сенсоры, которые собирают данные в реальном времени. Робот видит пространство, распознает объекты и принимает решения без задержек.

Источник изображения: https://interestingengineering.com/

Обучали AEON в виртуальной среде на платформе NVIDIA. В симуляторе робот освоил навигацию, ходьбу и работу с предметами. Это сократило сроки подготовки с месяцев до недель. На борту стоит компьютер Jetson Orin для обработки изображений и управления движением. В будущем поставят более мощную систему IGX Thor. Все данные с сенсоров загружаются в облако. Там создается цифровая копия производства, где можно отслеживать работу роботов и оптимизировать процессы. Используется платформа NVIDIA Omniverse.

В BMW называют это направление "Physical AI" — это когда искусственный интеллект не просто сидит в компьютере, а управляет реальными механизмами на заводе. Предполагается, что роботы возьмут на себя тяжелую и монотонную работу, которую раньше делали люди.