This_is_the_way
Компания ZettaJoule построит реактор для сверхвысоких температур в Техасе рядом с центром TEES
Компания ZettaJoule и Техасский университет A&M подписали соглашение о строительстве высокотемпературного газоохлаждаемого реактора ZJ0 на территории исследовательского центра в Колледж-Стейшн. Установка будет выдавать тепло до 950 градусов Цельсия и станет третьим исследовательским реактором в кампусе.

Хьюстонская компания ZettaJoule построит экспериментальный реактор ZJ0 рядом с Центром ядерной инженерии и науки Техасского университета A&M. Установка будет использовать газовое охлаждение и достигать температуры 950 градусов Цельсия. Это почти вдвое горячее, чем у обычных реакторов.

Изображение: interestingengineering.com

Технология основана на японских разработках, которые десятилетиями отрабатывали на реакторе HTTR. Американская компания модернизирует эти решения и адаптирует под местные условия. Реактор разместят на площадке, где уже работают два исследовательских реактора университета. После запуска у Техасского университета A&M будет целых три ядерных установки. И это больше, чем в любом другом университете США.

Высокие температуры открывают широкие возможности для промышленности. Такой реактор может обеспечивать тепло для производства синтетического топлива, водорода, стали, химикатов, опреснения воды и питания дата-центров. Партнеры рассчитывают, что установка привлечет крупные заказы от компаний, работающих с передовыми материалами, нефтепереработчиков, а также государственных структур вроде NASA и Министерства энергетики.

Реактор останется в собственности университета. Строительство позволит ученым и промышленности вести совместные разработки прямо на месте. Власти Техаса поддерживают проект как часть стратегии по укреплению энергетической независимости и подготовке кадров.

#сша #энергетика #nasa #атомная энергетика #техас #реактор #атомная отрасль #синтетическое топливо #ядерная промышленность #zettajoule
Источник: interestingengineering.com
