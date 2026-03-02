Компания Agibot представила на MWC 2026 полную линейку человекоподобных роботов для промышленности, торговли и обслуживания. Запущен онлайн‑магазин и сервис аренды роботов посуточно в 17 странах.

Китайская компания Agibot привезла в Барселону всю свою линейку человекоподобных роботов. Презентация прошла на выставке MWC 2026. До этого разработки показывали в Милане и Мюнхене. Теперь компания нацелилась на европейский рынок.

Может быть интересно

Изображение: https://www.agibot.com/

Линейка включает несколько платформ под разные задачи. Серия А2 — это полноразмерные роботы для встречи гостей и навигации. Х2 представляют собой компактные модели для развлечений, образования и исследований. G2 на колесной базе подходят для сборки деталей на производстве.

Четвероногие роботы D1 предназначены для логистики и патрулирования. Автономная уборочная машина С5 моет полы без участия человека. Отдельно показали манипулятор OmniHand с высокой точностью движений для сервиса и промышленности.

Изображение: https://www.agibot.com/

Agibot запустила глобальный интернет‑магазин. Там можно купить роботов или взять в аренду. Услуга доступна в 17 странах, включая Испанию, Германию, Францию, Италию, Британию, часть Северной Америки и Азии. Минимальный срок аренды один день, цена от 899 евро.

На стенде China Telecom четвероногий робот D1 демонстрировал работу с сетями 6G. Компания также подписала соглашение с сингапурским оператором Singtel. Стороны будут вместе разрабатывать роботов с использованием 5G‑инфраструктуры.

В Agibot говорят, что Европа важный центр инноваций. Компания ищет местных партнеров и готова адаптировать технологии под нужды региона. Задача состоит в том, чтобы сделать роботов доступными через гибкие модели владения и аренды.