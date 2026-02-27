Boeing и CFM International планируют завершить разработку обновления ПО для двигателей Leap-1B к апрелю 2026 года, чтобы предотвратить попадание дыма в кабину экипажа и салон самолетов 737 MAX после разрушения вентилятора двигателя.

Согласно отчету NTSB, Boeing и CFM International планируют завершить разработку обновления программного обеспечения для двигателей Leap-1B к 1 апреля 2026 года. Модификация направлена на устранение проблемы, при которой после разрушения вентилятора двигателя дым и пары масла могут попадать в кабину пилотов и салон самолета через систему отбора воздуха.

Схема работы устройства снижения нагрузки (LRD). Источник: https://aviationweek.com/

Разработка представляет собой программное решение, которое после сертификации будет выпущено в виде сервисного бюллетеня (Service Bulletin). Ожидается, что FAA сделает его установку обязательной. Однако источники отмечают, что обозначенный срок касается только работы над софтом со стороны CFM, тогда как Boeing предстоит интегрировать его с самолетом и пройти полную сертификацию по протоколу Part 25, а это может занять дополнительное время.

Проблема была выявлена после двух инцидентов с самолетами Southwest Airlines в 2023 году, когда столкновение с птицами привело к активации устройства снижения нагрузки (LRD) и задымлению в кабине. В обоих случаях пилоты благополучно посадили лайнеры. Нынешнее обновление призвано автоматически закрывать клапан регулировки и отсечки давления (PRSOV) сразу после срабатывания LRD, не дожидаясь действий экипажа.

Ассоциация пилотов Allied Pilots выразила скептицизм, напомнив о затянувшемся решении другой проблемы с двигателями Leap-1B. Пилоты выступают против сертификации Boeing 737 MAX 7 и MAX 10 до тех пор, пока дефект LRD не будет окончательно устранен. Ранее Boeing уже обновил руководства для экипажей, но это не решило проблему полностью.