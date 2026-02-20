Эксперимент на МКС подтвердил, что микробы могут извлекать металлы из метеоритного материала в невесомости так же эффективно, как на Земле.

Учёные из Корнеллского (США) и Эдинбургского университетов (Шотландия) выяснили, что бактерии и грибки могут извлекать полезные ископаемые из метеоритного материала даже в условиях микрогравитации. Эксперимент на МКС показал, что микроорганизмы работают в космосе не хуже, чем на Земле. Результаты опубликованы в журнале Microgravity.

В декабре 2020 года на борт МКС доставили образцы метеоритов и два вида микробов — бактерию Sphingomonas desiccabilis и грибок Penicillium simplicissimum. Задача состояла в том, чтобы проверить, как невесомость влияет на «биовыщелачивание». Это процесс, при котором микроорганизмы выделяют карбоновые кислоты и переводят металлы из породы в растворимую форму.

Микробы успешно справились с задачей. Из 44 протестированных элементов удалось извлечь 18. Грибок в условиях микрогравитации даже лучше, чем на Земле. Он ускорил метаболизм и стал вырабатывать больше кислот. При этом биологическое выщелачивание в космосе шло с той же эффективностью, что и на Земле, тогда как небиологические методы на МКС работали хуже.

Эффективность результатов эксперимента зависела от взаимодействия «микроб-металл». Для некоторых элементов бактерии и грибки не давали прироста. Но следует отметить, что они сохраняли стабильный результат независимо от силы тяжести. Это важное преимущество перед химическими методами, чувствительным к условиям.

В дальних космических миссиях тащить с собой всё необходимое невозможно. Добыча ресурсов на месте является, возможно, единственным путём к автономности. Астероиды богаты металлами, но перерабатывать породу громоздким оборудованием сложно. При этом не все физико-химические методы нормально работают в космосе, как показала практика. Микробы предлагают лёгкое, компактное и «саморазмножающееся» решение.

До промышленного применения и «введения в эксплуатацию» еще далеко. При этом эксперимент доказал, что сама идея работает. Следующим шагом станет, вероятно, подбор оптимальных микробных культур под конкретные металлы и типы астероидов.